Магнітні бурі у жовтні 15.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 15 жовтня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 15 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С9,91.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 15 жовтня
За даними сайту Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.
"За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С9,91. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 15 жовтня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 35.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:
- нудота та блювота;
- оніміння обличчя та шиї;
- дзвін у вухах;
- шум у голові;
- темрява, "хмари" в очах;
- біль в одній або обох скронях;
- підвищена чутливість до світла;
- сонливість і апатія;
- запаморочення.
Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.
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