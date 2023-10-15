Магнітні бурі у жовтні 15.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 15 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С9,91.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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За даними сайту Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.

"За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С9,91. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 15 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 35.

Магнітні бурі 15 — 22 жовтня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

нудота та блювота;

оніміння обличчя та шиї;

дзвін у вухах;

шум у голові;

темрява, "хмари" в очах;

біль в одній або обох скронях;

підвищена чутливість до світла;

сонливість і апатія;

запаморочення.

Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.