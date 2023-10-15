Магнітні бурі у жовтні 15.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 15 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С9,91.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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По данным сайта Meteoprog, в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С9,91. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 15 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 35.

Магнитные бури 15 — 22 октября. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

тошнота и рвота;

онемение лица и шеи;

звон в ушах;

шум в голове;

тьма, "облака" в глазах;

боль в одной или обеих висках;

повышенная чувствительность к свету;

сонливость и апатия;

головокружение.

Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать – в материале Новини.LIVE.