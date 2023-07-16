Магнитные бури 16 июля: симптомы и последствия

Девушка страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 16 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 16 июля

Предполагается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,93. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,93 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 16 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 38.

В то же время астросиноптики отмечают, что с 16 по 19 июля планету может накрыть новый геомагнитный шторм.

Магнитные бури 16 — 20 июля. Фото: Мeteoagent

Сильные магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Рекомендации врачей:

есть больше свежих овощей и фруктов;

добавить в рацион травяные чаи;

уменьшить количество употребления кофеина;

заниматься физической активностью;

больше отдыхать и избегать стресса;

не пренебрегать полноценным сном (ложиться не позднее 23:00);

почаще гулять на свежем воздухе;

общаться с людьми и получать положительные эмоции.

Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь. Далее небольшая магнитная буря прогнозируется 26 июля.