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Магнитные бури 16 июля: что ждет украинцев сегодня

16 июля 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 16 июля: симптомы и последствия
Девушка страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 16 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 16 июля

Предполагается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,93. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,93 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 16 июля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 38.

В то же время астросиноптики отмечают, что с 16 по 19 июля планету может накрыть новый геомагнитный шторм.

Магнитные бури 16 — 20 июля. Фото: Мeteoagent

Сильные магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Рекомендации врачей:

  • есть больше свежих овощей и фруктов;
  • добавить в рацион травяные чаи;
  • уменьшить количество употребления кофеина;
  • заниматься физической активностью;
  • больше отдыхать и избегать стресса;
  • не пренебрегать полноценным сном (ложиться не позднее 23:00);
  • почаще гулять на свежем воздухе;
  • общаться с людьми и получать положительные эмоции.

Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь. Далее небольшая магнитная буря прогнозируется 26 июля.

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