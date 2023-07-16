Магнитные бури 16 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 16 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 16 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 16 июля
Предполагается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.
"За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,93. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,93 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 16 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 38.
В то же время астросиноптики отмечают, что с 16 по 19 июля планету может накрыть новый геомагнитный шторм.
Сильные магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Рекомендации врачей:
- есть больше свежих овощей и фруктов;
- добавить в рацион травяные чаи;
- уменьшить количество употребления кофеина;
- заниматься физической активностью;
- больше отдыхать и избегать стресса;
- не пренебрегать полноценным сном (ложиться не позднее 23:00);
- почаще гулять на свежем воздухе;
- общаться с людьми и получать положительные эмоции.
Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь. Далее небольшая магнитная буря прогнозируется 26 июля.