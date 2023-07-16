Магнітні бурі 16 липня: симптоми та наслідки

Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google

Сьогодні, 16 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 16 липня

Передбачається, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулися десять спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,93. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,93 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 16 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 38.

Водночас астросиноптики зазначають, що з 16 до 19 липня планету може накрити новий геомагнітний шторм.

Магнітні бурі за 16 — 20 липня. Фото: Мeteoagent

Сильні магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Рекомендації лікарів:

їсти більше свіжих овочів та фруктів;

додати в раціон трав'яні чаї;

зменшити кількість вживання кофеїну;

займатися фізичною активністю;

більше відпочивати та уникати стресу;

не нехтувати повноцінним сном (лягати не пізніше 23:00);

частіше гуляти на свіжому повітрі;

спілкуватися з людьми та отримувати позитивні емоції.

Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур. Далі невелика магнітна буря прогнозується 26 липня.