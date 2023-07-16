Магнітні бурі 16 липня: симптоми та наслідки

Магнітні бурі 16 липня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 16 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 16 липня
Передбачається, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.
"За останню добу на Сонці відбулися десять спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,93. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,93 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 16 липня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 38.
Водночас астросиноптики зазначають, що з 16 до 19 липня планету може накрити новий геомагнітний шторм.
Сильні магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Рекомендації лікарів:
- їсти більше свіжих овочів та фруктів;
- додати в раціон трав'яні чаї;
- зменшити кількість вживання кофеїну;
- займатися фізичною активністю;
- більше відпочивати та уникати стресу;
- не нехтувати повноцінним сном (лягати не пізніше 23:00);
- частіше гуляти на свіжому повітрі;
- спілкуватися з людьми та отримувати позитивні емоції.
Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур. Далі невелика магнітна буря прогнозується 26 липня.