Магнитные бури в сентябре 14.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com

Сегодня, 14 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 14 сентября

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,69. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 14 сентября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса —55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 52.

Магнитные бури 14 — 24 сентября. 2023 года. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Также врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

тошнота и рвота;

повышенная чувствительность к свету;

сонливость и апатия;

головокружение,

онемение лица и шеи;

звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;

боль в одной или обеих висках.

Девушка страдает от воздействия магнитной бури. Фото: depositphotos.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.