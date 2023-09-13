Магнітні бурі у вересні 13.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Сьогодні, 13 вересня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С і чотири спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,58. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,58 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 13 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 68.

Магнітні бурі 13 — 23 вересня. 2023 року. Фото: Мeteoagent

Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, у Польщі в Жешуві від спалаху легіонельозу померло вже 19 людей. Таку кількість загиблих назвали в Санітарно-епідеміологічній службі міста. Зазначається, що багато потерпілих померло від хронічних захворювань, а кількість інфікованих зросла до 160 осіб.

Найбільше виявлено хворих у Жешуві — 107 людей та Жешувському повіті — 37, а в інших повітах воєводства — лише декілька випадків інфікування.