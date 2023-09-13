Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Магнітні бурі 13 вересня: що чекає на українців сьогодні arrow

Магнітні бурі 13 вересня: що чекає на українців сьогодні

13 вересня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі у вересні 13.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 13 вересня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

Читайте також:

Магнітні бурі 13 вересня

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. 

"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С і чотири спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,58. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,58 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні. 

Магнітні бурі 12-13 вересня

Сонячна активність на 13 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 68.
Магнітні бурі 13 -23 вересня
Магнітні бурі 13 — 23 вересня. 2023 року. Фото: Мeteoagent

Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби. 

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.
Дівчина страждає від впливу магнітних бур
Дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, у Польщі в Жешуві від спалаху легіонельозу померло вже 19 людей. Таку кількість загиблих назвали в Санітарно-епідеміологічній службі міста. Зазначається, що багато потерпілих померло від хронічних захворювань, а кількість інфікованих зросла до 160 осіб.

Найбільше виявлено хворих у Жешуві — 107 людей та Жешувському повіті — 37, а в інших повітах воєводства — лише декілька випадків інфікування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз