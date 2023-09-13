Магнитные бури в сентябре 13.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 13 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 13 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 13 сентября
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным до активного уровня.
"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,58. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,58 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 13 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 68.
Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, в Польше в Жешуве от вспышки легионеллеза умерло уже 19 человек. Такое количество погибших было названо в Санитарно-эпидемиологической службе города. Отмечается, что многие пострадавшие умерли от хронических заболеваний, а количество инфицированных возросло до 160 человек.
Больше всего обнаружено больных в Жешуве — 107 человек и Жешувском уезде — 37, а в других уездах воеводства — всего несколько случаев инфицирования.