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Магнитные бури 13 сентября: что ждет украинцев сегодня

13 сентября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в сентябре 13.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 13 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 13 сентября

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,58. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,58 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 12-13 сентября

Солнечная активность на 13 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 68.
Магнитные бури 13-23 сентября
Магнитные бури 13 — 23 сентября. 2023 года. Фото: Мeteoagent

Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.
Девушка страдает от воздействия магнитных бурь
Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Напомним, в Польше в Жешуве от вспышки легионеллеза умерло уже 19 человек. Такое количество погибших было названо в Санитарно-эпидемиологической службе города. Отмечается, что многие пострадавшие умерли от хронических заболеваний, а количество инфицированных возросло до 160 человек.

Больше всего обнаружено больных в Жешуве — 107 человек и Жешувском уезде — 37, а в других уездах воеводства — всего несколько случаев инфицирования.

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