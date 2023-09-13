Магнитные бури в сентябре 13.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com

Сегодня, 13 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 13 сентября

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,58. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,58 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 13 сентября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 68.

Магнитные бури 13 — 23 сентября. 2023 года. Фото: Мeteoagent

Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Напомним, в Польше в Жешуве от вспышки легионеллеза умерло уже 19 человек. Такое количество погибших было названо в Санитарно-эпидемиологической службе города. Отмечается, что многие пострадавшие умерли от хронических заболеваний, а количество инфицированных возросло до 160 человек.

Больше всего обнаружено больных в Жешуве — 107 человек и Жешувском уезде — 37, а в других уездах воеводства — всего несколько случаев инфицирования.