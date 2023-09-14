Магнітні бурі у вересні 14.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Сьогодні, 14 вересня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулося вісім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,69. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 14 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 52.

Магнітні бурі 14 — 24 вересня. 2023 року. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Також лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

нудота та блювота;

підвищена чутливість до світла;

сонливість і апатія;

запаморочення;

оніміння обличчя та шиї;

дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;

біль в одній або обох скронях.

Дівчина страждає від впливу магнітної бурі. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.