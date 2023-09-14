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Магнітні бурі 14 вересня: що чекає на українців сьогодні

14 вересня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі у вересні 14.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 14 вересня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 14 вересня

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулося вісім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,69. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 14 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 52.
Магнітні бурі 13-23 вересня
Магнітні бурі 14 — 24 вересня. 2023 року. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. 

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Також лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

  • нудота та блювота;
  • підвищена чутливість до світла;
  • сонливість і апатія;
  • запаморочення;
  • оніміння обличчя та шиї;
  • дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;
  • біль в одній або обох скронях.
Дівчина страждає від головного болю.
Дівчина страждає від впливу магнітної бурі. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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