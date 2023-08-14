Магнитные бури сегодня, 14 августа: симптомы и последствия

Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Сегодня, 14 августа, не предусматривается значительных магнитных бурь. Солнечная активность в течение суток была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 14 августа

"За последние сутки на Солнце произошло двенадцать вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С6,62. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Планируется, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет на спокойном уровне. Есть возможность низкой солнечной активности с возможностью вспышек М-класса на Солнце.

Солнечная активность на 14 августа:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 21.

Прогноз магнитных бурь на 14-16 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье

Если у вас ухудшается самочувствие, в частности, вы чувствуете недомогание, слабость в теле, головную боль, а также ряд других проявлений плохого состояния, следовательно, вам нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Не пренебрегаете сном, поскольку он имеет большое значение в это время.

Максимально обогащайте свой рацион сезонными фруктами и овощами.

Помните о достаточном потреблении воды.

Снижайте потребление напитков с кофеином и алкоголем до минимума.

Запишитесь на консультацию к врачу по поводу хронических заболеваний.

Не забывайте об активном отдыхе, который положительно отразится на вашем здоровье как морально, так и физически.

Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что головная боль — это очень популярная проблема, которую люди пытаются убрать таблетками, но не всегда лекарство может оказаться под рукой. Поэтому следует знать, как можно избавиться от головной боли, которая вызывает сильный дискомфорт, без медицинских препаратов.