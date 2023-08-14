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Магнітні бурі 14 серпня: що чекає на українців сьогодні

14 серпня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 14 серпня: симптоми і наслідки
Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 14 серпня, не передбачається значних магнітних бур. Сонячна активність упродовж доби була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 14 серпня

"За останню добу на Сонці сталося дванадцять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С6,62. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.

Передбачається, що сьогодні магнітне поле нашої планети буде на спокійному рівні. Є ймовірність низької сонячної активності з можливістю спалахів М-класу на Сонці.

Сонячна активність на 14 серпня:

  • імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 21.
Прогноз магнітних бур на 14-16 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

Як боротися з впливом магнітних бур на здоров'я

Якщо у вас погіршується самопочуття, зокрема ви відчуваєте нездужання, слабкість у тілі, головний біль, а також низку інших проявів поганого стану, отже вам потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

  • Не знехтуєте сном, оскільки він має велике значення в цей час.
  • Максимально збагачуйте свій раціон сезонними фруктами та овочами.
  • Пам'ятайте про достатнє споживання води.
  • Знижуйте споживання напоїв з кофеїном та алкоголем до мінімуму.
  • Запишіться на консультацію до лікаря з приводу хронічних захворювань.
  • Не забувайте про активний відпочинок, який позитивно позначиться на вашому здоров'ї як морально, так і фізично.
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що головний біль — це дуже популярна проблема, яку люди намагаються прибрати таблетками, але не завжди ліки можуть виявитися під рукою. Тому варто знати, як можна позбутися головного болю, який викликає сильний дискомфорт, без медичних препаратів.

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