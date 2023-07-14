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Магнитные бури 14 июля: что ждет украинцев сегодня

14 июля 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 14 июля: симптомы и последствия
Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 14 июля, продолжается многодневная магнитная буря. По оценкам астросиноптиков, она имеет три балла и характеризуется как незначительная.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 14 июля

Так, начавшаяся 12 июля магнитная буря продлится еще несколько дней. Штормовая активность несколько снизилась по сравнению с предыдущими днями, поэтому сегодняшний солнечный шторм оценивается как слабый с К-индексом 3.

Кроме того, в дни высокой солнечной активности следует не забывать о своем здоровье и не игнорировать симптомы воздействия магнитных бурь. Отметим, что их наиболее могут ощущать метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями и люди преклонного возраста.

Магнитные бури 13-15 июля. Фото: Мeteoagent

Воздействие магнитных бурь на здоровье и самочувствие

Во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:

  • Головная боль и мигрень.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Бессонница.
  • Общее недомогание.
  • Повышение или понижение давления.

Как бороться с влиянием магнитных бурь на самочувствие:

  • Вести здоровый образ жизни и в дни солнечной активности не злоупотреблять кофеином и не пить алкоголь.
  • Установите постоянный режим дня и высыпайтесь, перед сном можно принимать прохладный душ.
  • Пить 1,5-2 литра воды в день, можно также употреблять компоты и охлажденный зеленый чай.
  • Регулярно гулять на свежем воздухе и активно проводить время, например можно заниматься каким-то видом спорта.
  • Не перенапрягаться и больше отдыхать.
  • Не планировать важные дела или дальние поездки на время магнитных бурь.

Напомним, что сейчас на Земле бушуют сильные магнитные бури, которые оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

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