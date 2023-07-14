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Магнітні бурі 14 липня: що чекає на українців сьогодні

14 липня 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 14 липня: симптоми та наслідки
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 14 липня, продовжується кількаденна магнітна буря. За оцінками астросиноптиків, вона має три бали й характеризується як незначна.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 14 липня

Так, магнітна буря, що почалася 12 липня, триватиме ще кілька днів. Штормова активність дещо зменшилася в порівнянні з попередніми днями, тому сьогоднішній сонячний шторм оцінюється як слабкий з К-індексом 3.

Крім того, у дні високої сонячної активності варто не забувати про своє здоров'я та не ігнорувати симптоми впливу магнітних бур. Зазначимо, що їх найбільше можуть відчувати метеозалежні,  люди з хронічними захворюваннями та люди поважного віку.

Магнітні бурі 13-15 липня. Фото: Мeteoagent

Вплив магнітних бур на здоров'я та самопочуття

Під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:

  • Головний біль і мігрень.
  • Прискорене серцебиття.
  • Безсоння.
  • Загальне нездужання.
  • Підвищення або зниження тиску.

Як боротися з впливом магнітних бур на самопочуття:

  • Вести здоровий спосіб життя й у дні сонячної активності не зловживати кофеїном та не пити алкоголь.
  • Встановити постійний режим дня й висипатися, перед сном можна приймати прохолодний душ.
  • Пити 1,5-2 літри води на день, можна також вживати компоти та охолоджений зелений чай.
  • Регулярно гуляти на свіжому повітрі та активно проводити час, наприклад, можна займатися якимось видом спорту.
  • Не перенапружуватися й більше відпочивати.
  • Не планувати важливих справ чи далеких поїздок на час магнітних бур.

Нагадаємо, що зараз на Землі вирують сильні магнітні бурі, яку дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

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