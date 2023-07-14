Магнітні бурі 14 липня: симптоми та наслідки

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Сьогодні, 14 липня, продовжується кількаденна магнітна буря. За оцінками астросиноптиків, вона має три бали й характеризується як незначна.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Так, магнітна буря, що почалася 12 липня, триватиме ще кілька днів. Штормова активність дещо зменшилася в порівнянні з попередніми днями, тому сьогоднішній сонячний шторм оцінюється як слабкий з К-індексом 3.

Крім того, у дні високої сонячної активності варто не забувати про своє здоров'я та не ігнорувати симптоми впливу магнітних бур. Зазначимо, що їх найбільше можуть відчувати метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями та люди поважного віку.

Магнітні бурі 13-15 липня. Фото: Мeteoagent

Вплив магнітних бур на здоров'я та самопочуття

Під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:

Головний біль і мігрень.

Прискорене серцебиття.

Безсоння.

Загальне нездужання.

Підвищення або зниження тиску.

Як боротися з впливом магнітних бур на самопочуття:

Вести здоровий спосіб життя й у дні сонячної активності не зловживати кофеїном та не пити алкоголь.

Встановити постійний режим дня й висипатися, перед сном можна приймати прохолодний душ.

Пити 1,5-2 літри води на день, можна також вживати компоти та охолоджений зелений чай.

Регулярно гуляти на свіжому повітрі та активно проводити час, наприклад, можна займатися якимось видом спорту.

Не перенапружуватися й більше відпочивати.

Не планувати важливих справ чи далеких поїздок на час магнітних бур.

Нагадаємо, що зараз на Землі вирують сильні магнітні бурі, яку дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.