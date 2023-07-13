Магнитные бури 13 июля: симптомы и последствия

Мужчина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Начавшаяся вчера мощная магнитная буря продолжится и сегодня, 13 июля. Кроме того, ее оценивают как магнитную бурю среднего уровня — в четыре балла, которая продлится до 19 июля.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 13 июля

Отмечается, что за день солнечная активность была на высоком уровне, с девятью вспышками М-класса, самой большой из которых была — М6,97.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М6,97 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — рассказали астросиноптики.

Погода на Солнце на 13 июля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 107.

Магнитные бури 12-14 июля. Фото: Мeteoagent

Симптомы воздействия магнитных бурь и как от них уберечься

В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность.

Если вы чувствуете влияние магнитной бури, врачи рекомендуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.

Кроме того, следует соблюдать нормальный режим дня, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), регулярно и правильно питаться, не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь, больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что сейчас на Земле бушуют сильные магнитные бури, которые оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.