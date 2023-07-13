Магнитные бури 13 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 13 июля: что ждет украинцев сегодня
Начавшаяся вчера мощная магнитная буря продолжится и сегодня, 13 июля. Кроме того, ее оценивают как магнитную бурю среднего уровня — в четыре балла, которая продлится до 19 июля.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 13 июля
Отмечается, что за день солнечная активность была на высоком уровне, с девятью вспышками М-класса, самой большой из которых была — М6,97.
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М6,97 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — рассказали астросиноптики.
Погода на Солнце на 13 июля:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 107.
Симптомы воздействия магнитных бурь и как от них уберечься
В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность.
Если вы чувствуете влияние магнитной бури, врачи рекомендуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.
Кроме того, следует соблюдать нормальный режим дня, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), регулярно и правильно питаться, не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь, больше гулять и получать хорошие эмоции.
Напомним, что сейчас на Земле бушуют сильные магнитные бури, которые оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.