Магнітні бурі 13 липня: симптоми та наслідки

Чоловік страждає на головний біль. Фото: freepik.com

Потужна магнітна буря, що розпочалася вчора, продовжиться й сьогодні, 13 липня. Крім того, її оцінюють як магнітну бурю середнього рівня — у чотири бали, яка триватиме аж до 19 липня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 13 липня

Зазначається, що за день сонячна активність була на високому рівні, із дев'ятьма спалахами М-класу, найбільшим із яких був — М6,97.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,97 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — розповіли астросиноптики.

Погода на Сонці на 13 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 107.

Магнітні бурі 12-14 липня. Фото: Мeteoagent

Симптоми впливу магнітних бур та як від них вберегтися

У періоди магнітних бур метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість.

Якщо відчуваєте вплив магнітної бурі, лікарі рекомендують зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль.

Крім того, слід дотримуватися нормального режиму дня, висипатися (спати не менше 7-8 годин), регулярно та правильно харчуватися, не зловживати кофеїном, не пити алкоголь, більше гуляти та отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, що зараз на Землі вирують сильні магнітні бурі, яку дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.