Самое тяжелое Новолуние года —что будет с миром, главные запреты ноября

Человек, который тянется к Молодой Луне. Фото: Pinterest

В ноябре нас ждут серьезные изменения в жизни, агрессия и разные мятежи из-за Молодой Луны, которая пройдет под влиянием Скорпиона в 21 градусе. Следует знать, чего ждать в этот период в мире и что категорически нельзя делать.

Новини.LIVE рассказывают, что произойдет и от чего лучше отказаться в период Молодой Луны.

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Как Молодая Луна повлияет на ситуацию в мире

Известный астролог Влад Росс рассказал о том, что эта Молодая Луна, которая состоится в ноябре, будет самой тяжелой в 2023 году. В силу эта Молодая Луна вступит 13 ноября в 11:27 под покровительством Скорпиона, во главе с Марсом.

Молодая Луна на ночном небе. Фото: УНИАН

По словам специалиста, в этот период могут произойти перевороты в странах Африки, а КНДР может устроить серьезные провокации на границе с Южной Кореей. Оказывается, во многих странах ситуация будет ухудшаться в этот месяц.

"Кроме того, талибы могут неожиданно войти в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию или еще куда-нибудь. Мы будем наблюдать, как ситуация во многих частях земного шара будет нагнетаться, и мир будет полыхать в ближайший месяц", — говорит астролог.

Что категорически нельзя делать в Молодую Луну

В период Новолуния нельзя ничего покупать, особенно, когда речь идет о приобретении транспортного средства. Дело в том, что покупка автомобиля в течение первых двух декад в этом месяце очень плохо отразится на его работе.

Люди, которые покупают автомобиль. Фото: Freepik

Дело в том, что в таком случае этот автомобиль придется всю жизнь ремонтировать. Более того, если вы купите машину в первые 20 дней ноября, вы рискуете на ней лишиться жизни, поэтому это нельзя категорически делать.

Чего ждать людям

Если говорить о том, как это Новолуние повлияет на вашу жизнь, то в ноябре никто не сможет избежать радикальных изменений и неожиданностей. Более того, никто даже предсказать не сможет этих изменений и неожиданных событий.

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