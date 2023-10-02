Коли коридор затемнень восени 2023 року — вплив, що можна і не можна робити

Негативний вплив коридору затемнень на людину. Колаж: Новини.LIVE

Восени 2023 року на нас очікує важливий та водночас небезпечний період — коридор затемнень. Він може впливати на наші емоції, самопочуття та прийняття рішень, змусити зануритися у свій внутрішній світ і почати помічати раніше приховані речі як в оточуючих, так і в собі.

Коли почнеться і завершиться коридор затемнень, чим він цікавий і небезпечний, як слід поводитися та що не можна робити — читайте далі в матеріалі.

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Коли коридор затемнень восени 2023 року

14 жовтня настане кільцеве сонячне затемнення, а 28 жовтня відбудеться часткове місячне затемнення.

Таким чином з 14 по 28 жовтня 2023 року Земля увійде в період коридору затемнень — період від повні до молодика або навпаки. Сонячне затемнення відбудеться у молодий Місяць, а Місячне затемнення — в повний Місяць.

Коридор затемнень. Фото: google.com

Коридор затемнень: що це за явище з погляду езотерики

Під час коридору затемнення найбільш несприятливими є власне дні його початку та завершення тобто, дні затемнень. Період між ними впливає на людей суто індивідуально.

Спеціалісти, що володіють езотеричними знаннями стверджують, що коридор затемнень — це ніщо інше як енергетичний коридор, тобто енергетично потужний період, який може впливати на духовний і емоційний стан людини.

Коридор затемнень можна розглядати як час можливого зміщення свідомості, підвищення духовності, а також активування певних енергетичних центрів чи чакр. Цей час може бути використаний для глибокої медитації, внутрішнього вивчення та роботи з енергіями.

Водночас такий період може значно ускладнити життя, адже через надмірний енергетичний потік, який не кожен здатен приборкати, людина може гостро та емоційно реагувати на події та приймати неправильні рішення. Деякі люди під час коридору затемнень можуть занурюватися з головою у свої найглибші страхи, одні впадають в депресію, інші скочуються в агресію, а треті — переживають, що пішли не тим шляхом.

Дівчина відчуває страх і тривогу. Фото: shutterstock.com

Як сонячні затемнення впливають на людей

Астрологи зазначають, що під час сонячного затемнення багатьом людям складно чітко, обґрунтовано, виважено вчиняти якісь дії. Через надмірне навантаження на психіку підвищується ризик серцево-судинних захворювань, нервових виснажень та зривів. Деякі люди можуть стикатися з безсонням, дратівливістю або безпричинним загостренням страхів.

Сонячне затемнення. Фото: depositphotos.com

Який вплив має місячне затемнення

Вважається, що існує вплив місячного затемнення на сердечників та гіпертоніків. Вони під час повні страждають через стрибки тиску, через порушення в роботі серця. Такі здогадки науково необґрунтовані, проте такий вплив можливий через психоемоційну напругу.

Під час місячних затемнень люди можуть відчувати:

незрозуміле занепокоєння;

тривогу;

пригніченість;

апатію;

підвищену збудливість;

агресивність.

Тут усе залежить від індивідуального сприйняття.

Місячне затемнення. Фото: google.com

Що не можна робити під час коридору затемнень

Щоб цей період пройшов без серйозних потрясінь не варто:

починати будь-які нові справи (три дні до та після затемнення);

ухвалювати важливі рішення;

призначати на ці дати важливі справи;

влаштовуватись на нову роботу;

звільнятися зі старої роботи (це може бути недостатньо виважене рішення, а назад дороги вже не буде);

підписувати важливі документи;

брати в борг;

позичати гроші;

конфліктувати, брати участь у суперечках;

використовувати магію для шкідливих цілей.

Вплив коридору затемнень на людину. Колаж: Новини.LIVE

Коридор затемнень: що можна робити

Є деякі езотеричні практики, яких можна дотримуватися, щоб у період коридору затемнень привабити у життя успіх та позитивні зміни:

Медитація — зосереджуючись на власних емоціях, бажаннях та заглиблюючись у свою свідомість, ми відкриваємо шлях для самовдосконалення. Крім того, це потужний засіб для зняття та управління стресом, яка допоможе знайти душевний спокій. Духовні практики — затемнення може бути часом для виконання духовних практик, таких як релігійні обряди, молитва, розмова зі своєю внутрішньою сутністю або зв'язок з вищими силами. Магічні ритуали та заклинання — у цей період магічна енергія підсилюється і може бути використана для досягнення конкретних цілей, таких як захист, привертання певних подій або розв'язання проблем. Астрологічні спостереження — за допомогою астрологів можна скласти детальну астрономічну карту, яка дозволить побачити можливі позитивні та негативні наслідки коридору затемнень.

Важливо розуміти, що езотеричні практики не мають наукового підґрунтя і можуть розглядатися як форма духовного самовираження і розвитку.

Крім того, езотерика, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина.

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