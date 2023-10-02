Когда коридор затемнений осенью 2023 года — влияние, что можно и нельзя делать

Негативное влияние коридора затемнений на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Осенью 2023 года нас ожидает важный и одновременно опасный период — коридор затемнений. Он может влиять на наши эмоции, самочувствие и принятие решений, заставить погрузиться в свой внутренний мир и начать замечать ранее скрытые вещи как у окружающих, так и в себе.

Когда начнется и завершится коридор затемнений, чем он интересен и опасен, как следует вести себя и что нельзя делать читайте далее в материале.

Читайте также:

Когда коридор затемнений осенью 2023 года

14 октября наступит кольцевое солнечное затмение, а 28 октября состоится частичное лунное затмение.

Таким образом, с 14 по 28 октября 2023 года Земля войдет в период коридора затемнений — период от полнолуния до новолуния или наоборот. Солнечное затмение произойдет в молодую Луну, а Лунное затмение — в полную Луну.

Коридор затемнений. Фото: google.com

Коридор затемнений: что это за явление с точки зрения эзотерики

Во время коридора затемнения наиболее неблагоприятны дни его начала и завершения, то есть, дни затемнений. Период между ними оказывает влияние на людей сугубо индивидуально.

Специалисты, обладающие эзотерическими знаниями, утверждают, что коридор затемнений — это ничто иное как энергетический коридор, то есть энергетически мощный период, который может влиять на духовное и эмоциональное состояние человека.

Коридор затмений можно рассматривать как время возможного смещения сознания, повышения духовности, а также активирования определенных энергетических центров или чакр. Это время может быть использовано для глубокой медитации, внутреннего изучения и работы с энергиями.

В то же время, такой период может значительно усложнить жизнь, ведь из-за чрезмерного энергетического потока, который не каждый способен обуздать, человек может остро и эмоционально реагировать на события и принимать неправильные решения. Некоторые люди во время коридора затемнений могут погружаться с головой в свои глубочайшие страхи, одни впадают в депрессию, другие скатываются в агрессию, а третьи переживают, что пошли не по тому пути.

Девушка испытывает страх и тревогу. Фото: shutterstock.com

Как солнечные затмения влияют на людей

Астрологи отмечают, что во время солнечного затмения многим людям сложно четко, обоснованно, взвешенно совершать какие-либо действия. Из-за чрезмерной нагрузки на психику повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, нервных истощений и срывов. Некоторые люди могут сталкиваться с бессонницей, раздражительностью или беспричинным обострением страхов.

Солнечное затмение. Фото: depositphotos.com

Какое влияние имеет лунное затмение

Считается, что существует влияние лунного затемнения на сердечников и гипертоников. Они во время полнолуния страдают из-за скачков давления, из-за нарушений в работе сердца. Такие догадки научно необоснованы, однако подобное влияние возможно из-за психоэмоционального напряжения.

Во время лунных затмений люди могут чувствовать:

непонятное беспокойство;

тревогу;

подавленность;

апатию;

повышенную возбудимость;

агрессивность.

Здесь все зависит от индивидуального восприятия.

Лунное затмение. Фото: google.com

Что нельзя делать во время коридора затемнений

Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений, не стоит:

начинать какие-либо новые дела (три дня до и после затемнения);

принимать важные решения;

назначать на эти даты важные дела;

устраиваться на новую работу;

увольняться со старой работы (это может быть недостаточно взвешенное решение, а обратно дороги уже не будет);

подписывать важные документы;

брать в долг;

одалживать деньги;

конфликтовать, участвовать в спорах;

использовать магию для вредных целей.

Воздействие коридора затемнений на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Коридор затемнений: что можно делать

Есть некоторые эзотерические практики, которых можно придерживаться, чтобы в период коридора затемнений привлечь в жизнь успех и позитивные изменения:

Медитация — сосредотачиваясь на собственных эмоциях, желаниях и углубляясь в свое сознание, мы открываем путь самосовершенствованию. Кроме того, это мощное средство для снятия и управления стрессом, которое поможет обрести душевное спокойствие. Духовные практики — затмение может быть временем для выполнения духовных практик, таких как религиозные обряды, молитва, беседа со своей внутренней сущностью или связь с высшими силами. Магические ритуалы и заклинания — в этот период магическая энергия усиливается и может быть использована для достижения конкретных целей, таких как защита, привлечение определенных событий или решение проблем. Астрологические наблюдения — с помощью астрологов можно составить детальную астрономическую карту, которая позволит увидеть возможные положительные и отрицательные последствия коридора затемнений.

Важно понимать, что эзотерические практики не имеют научной основы и могут рассматриваться как форма духовного самовыражения и развития.

Кроме того, эзотерика, астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек.

Напомним, мы писали подробный лунный календарь на октябрь, который расскажет о самых удачных датах второго месяца осени.