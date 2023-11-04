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Листопадовий Молодик 2023 — як він вплине на ситуацію в світі, важливі поради

4 листопада 2023 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Найскладніший Молодик року — що буде зі світом, головні заборони листопада
Людина, яка тягнеться до Молодого Місяця. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У листопаді на нас чекають серйозні зміни в житті, агресія та різні заколоти через Молодий Місяць, який пройде під впливом Скорпіона у 21 градусі. Варто знати, чого чекати у цей період у світі та що категорично не можна робити.

Новини.LIVE розповідають, що станеться і від чого краще відмовитися у період Молодого Місяця.

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Як Молодий Місяць вплине на ситуацію у світі

Відомий астролог Влад Росс розповів про те, що цей Молодик, який відбудеться у листопаді, буде найскладнішим в 2023 році. У силу цей Молодий Місяць вступить 13 листопада об 11:27 під покровительством Скорпіона, на чолі з Марсом.

Молодая Луна на ночном небе
Молодий Місяць на нічному небі. Фото: УНІАН

За словами фахівця, у цей період можуть відбутися перевороти в країнах Африки, а КНДР може влаштувати серйозні провокації на кордоні з Південною Кореєю. Виявляється, у багатьох країнах ситуація буде погіршуватися в цей місяць.

"Крім того, таліби можуть несподівано увійти в Таджикистан, Узбекистан, Киргизію або ще куди-небудь. Ми будемо спостерігати, як ситуація в багатьох частинах земної кулі буде нагнітатися і світ буде палахкотіти в найближчий місяць", — каже астролог.

Що категорично не можна робити у Молодий Місяць

У період Молодика не можна нічого купувати, особливо, коли йдеться про придбання транспортного засобу. Справа в тому, що купівля автомобіля протягом перших двох декад цього місяця дуже погано вплине на його роботу.

Люди, которые покупают автомобиль
Люди, які купують автомобіль. Фото: Freepik

Річ у тім, що в такому випадку цей автомобіль доведеться все своє життя ремонтувати. Більш того, якщо ви купите машину в перші 20 днів листопада, ви ризикуєте на ній втратити життя, тому це не можна категорично робити.

На що чекати людям

Якщо говорити про те, як цей Молодик вплине на ваше життя, то в листопаді ніхто не зможе уникнути радикальних змін і несподіванок. Більш того, ніхто навіть передбачити не зможе цих змін і несподіваних подій. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто чекати на коридор затемнень восени 2023 року.

Раніше ми розповідали про те, що астрологиня пояснила, коли українцям чекати на зміни. 

Також ми повідомляли про те, що не так з людьми, які вірять в гороскопи.

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