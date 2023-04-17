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Какие знаки Зодиака обретут любовь с 17 по 23 апреля

17 апреля 2023 16:51
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие знаки Зодиака найдут скоро свою любовь – кому повезет с 17 по 23 апреля
Знаки Зодиака, которые обретут свою любовь. Фото: SHUTTERSTOCK
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака получат хорошие новости в личной жизни в период с 17 по 23 апреля. Благодаря влиянию Урана, Марса и Юпитера люди, родившиеся под знаком Близнецов, Овна и Тельца, смогут наладить свои отношения в этот период.

Об этом сообщает портал "Hindustan Times"

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Близнецы

Очень часто астрологи называют людей под таким знаком Зодиака успешными в плане личной жизни. Они считают, что Марс во время вхождения в этот знак приносит таким людям новые отношения или восстанавливает старую любовь, а также придает смелости и творчества людям, желающим осуществить свою мечту.

Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Pinterest

Поэтому люди, родившиеся под знаком Близнецов, должны использовать все встречающиеся на их пути возможности по полной. Поэтому в период с 17 по 23 апреля такие люди могут обрести настоящую любовь.

Овен

Нахождение Юпитера в Овне дает оптимистический взгляд на жизнь, который помогает людям смело рисковать при поисках особого человека для любви. Этот оптимизм помогает таким людям позитивно мыслить.

Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Pinterest

Присутствие Юпитера также помогает Овнам акцентировать внимание на том, чего они хотят достичь. Даже если у таких людей возникают препятствия на пути для поиска любви, они не теряют сосредоточенность в этом вопросе.

Телец

Нахождение Урана в Тельце – это стабильность отношений для тех, у кого они есть, и для тех, кто еще не нашел своего человека. Обычно пары, родившиеся под этой комбинацией, остаются вместе дольше других.

Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративный: Pinterest

Дело в том, что с самого начала между этими людьми появляется взаимоуважение и доверие, из-за чего получается крепкий фундамент.

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