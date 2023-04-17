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Які знаки Зодіаку знайдуть кохання з 17 до 23 квітня

17 квітня 2023 16:51
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які знаки Зодіаку знайдуть скоро своє кохання – кому пощастить з 17 до 23 квітня
Знаки Зодіаку, які знайдуть своє кохання. Фото: SHUTTERSTOCK
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку отримають гарні новини в особистому житті у період з 17 до 23 квітня. Завдяки впливу Урана, Марса та Юпітера люди, що народилися під знаком Близнюків, Овну та Тільця, зможуть налагодити свої відносини у цей період.

Про це повідомляє портал "Hindustan Times"

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Близнюки

Дуже часто астрологи називають людей під таким знаком Зодіаку успішними в плані особистого життя. Вони вважають, що Марс під час входження у цей знак приносить таким людям нові відносини або відновлює старе кохання, а також надає сміливості та творчості людям, які хочуть здійснити свою мрію.

Близнецы
Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Pinterest 

Тому люди, які народилися під знаком Близнюків, повинні використовувати всі можливості, які зустрічаються на їхньому шляху, по повній. Тому в період з 17 до 23 квітня такі люди можуть знайти справжнє кохання.

Овен

Знаходження Юпітера в Овні надає оптимістичного погляду на життя, який допомагає людям сміливо ризикувати під час пошуків особливої людини для кохання. Також цей оптимізм допомагає таким людям позитивно мислити.

Овен
Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Pinterest

Присутність Юпітера також допомагає Овнам акцентувати свою увагу на тому, чого вони хочуть досягти. Навіть, якщо у таких людей виникають перешкоди на шляху для пошуку кохання, вони не втрачають зосередженість у цьому питання.

Тілець

Знаходження Урану в Тільці – це стабільність відносин для тих, в кого вони є, та для тих, хто ще не знайшов свою людину. Зазвичай пари, які народилися під цією комбінацією, залишаються разом надовше, аніж інші.

Телец
Символ знака Зодіаку Тілець. Фото ілюстративне: Pinterest

Справа в тому, що з самого початку між цими людьми з’являється взаємоповага та довіра, через що виходить міцний фундамент.

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