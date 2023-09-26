Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik

26 сентября — 12 лунные сутки. Не очень подходящий день для отношений как любовных, так и других межличностных. В этот день повышен риск ссор и в деловой сфере, поэтому стоит посвятить его благотворительности и раздаче различных подарков. Луна в знаке Водолея, поэтому занимайтесь любой умственной и творческой деятельностью.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

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Сегодня звезды не советуют вам реагировать на разные "уколы" со стороны окружающих, в частности, со стороны близких и едва знакомых людей. Не стоит обращать на них внимание, чтобы не ссориться с людьми.

Астрологи не советуют вам делать вид, что вам все нравится в вашей жизни, если это совсем не так. Лучше подумайте, как вы можете исправить ситуацию, направив ее в нужное русло.

26 сентября задайте Вселенной тот вопрос, ответ на который вы уже не надеялись найти. Она даст вам несколько важных знаков, как найти выход из ситуации, вам стоит только обратить на них внимание.

В этот день вы сможете одержать определенную победу в профессиональном плане, благодаря чему ваша самооценка значительно улучшится. Ведь из-за скромности, которая у вас есть, она начала в последнее время ухудшаться.

Звезды призывают не быть агрессивными в сторону тех, кто такой по отношению к вам. Они пытаются вызвать у вас всплеск эмоции, но не позволяйте им раздражать себя.

Представители вашего знака Зодиака очень редко делают что-то хорошее в жизни, ведь считают, что человек сам должен все делать. Впрочем, сегодня звезды советуют вам изменить свое отношение к этому.

26 сентября вам следует посмотреть то, чем вы занимались на прошлой работе, проанализировать собственные ошибки и достижения. Так вы сможете сделать правильные выводы и в будущем быть успешным человеком.

Даже в случае большой загруженности выделите время для общения с человеком, который попросит вас его выслушать. Возможно, у него нет никого, с кем бы он мог поделиться проблемами.

Уберите завышенные требования к окружающим, особенно, к коллегам и родным. Просто позвольте им быть самими собой, ведь они воспринимают вас такими, какие вы есть.

Гороскоп советует вам сегодня сделать что-то приятное людям, которые для вас очень дороги. Если у вас нет возможности сделать им подарок, просто скажите добрые слова, они ведь им сейчас очень нужны.

Проанализируйте отношения, в которых вы сейчас находитесь, ведь велик риск того, что некоторые отношения вы поддерживаете по инерции, хотя они вам не нравятся. Тем самым, вы занимаете место для отношений, которые более важны.

Несмотря на большую занятость, выделите внимание родному человеку, ведь работа может подождать, а вот человек может обидеться на вас.

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