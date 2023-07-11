Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Вичавлюють як лимон: які знаки Зодіаку є справжніми "енергетичними вампірами" arrow

Вичавлюють як лимон: які знаки Зодіаку є справжніми "енергетичними вампірами"

11 липня 2023 19:50
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які знаки Зодіаку є енергетичними вампірами – поглинають сили інших
Люди, які є енергетичними вампірами. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які є справжніми "енергетичними вампірами". За словами фахівців з астрології, після спілкування з представниками трьох певних знаків Зодіаку завжди виникає відчуття, ніби стан став схожим на вичавлений лимон.

Про це повідомляє Spirit Nourishment.

Читайте також:

Є дуже багато людей, від спілкування з якими виникає відчуття вичавленого лимону, адже вони є справжніми "енергетичними вампірами". Такі люди легко забирають енергію, гарний настрій та силу співрозмовника, тому слід знати, від яких знаків Зодіаку слід триматися якнайдалі.

Які знаки Зодіаку є "енергетичними вампірами"?

Телець 

Представники цього знаку Зодіаку можуть бути занадто запальними та буквально здатні накинутися на співрозмовника, якщо щось не виходить. Люди, народжені під цим зодіакальним знаком, можуть досить часто звинувачувати іншу людину в своїх невдачах, а та вірить в свою провину.

Знак Зодиака Телец
Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Pinterest

Люди, які народилися під знаком Тельця, завжди вміють зробити певну ситуацію вигідною для себе та поглинають емоції своїх співрозмовників.

Стрілець

Люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, досить легко можуть спровокувати будь-який конфлікт. Вони з легкістю можуть поглинути енергію іншої людини, а потім піти геть, зробивши вигляд, ніби нічого не сталося. 

Знак Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Pinterest

Але після спілкування з такою людиною співрозмовник відчуватиме себе, немов вичавлений лимон.

Рак

Представники цього знаку постійно мають перепади настрою та влаштовують різні істерики на порожньому місці, через що вони добре тріпають нерви навколишнім. Таки люди є досить чутливими та емоційними та ніяк не соромляться розводити сентименти, забираючи енергію в інших.

Знак Зодиака Рак
Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Pinterest

Представники Рака можуть бути гарними друзями, але коли їхнє терпіння сягне критичної точки, варто очікувати "встромлення їхніх ікол". 

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку мають феноменальну пам’ять. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку мають потужне енергетичне поле. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку найбільше люблять пліткувати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз