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Выжимают как лимон: какие знаки Зодиака являются настоящими "энергетическими вампирами"

11 июля 2023 19:50
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие знаки Зодиака являются энергетическими вампирами – поглощают силы других
Люди, являющиеся энергетическими вампирами. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые являются настоящими "энергетическими вампирами". По словам специалистов по астрологии, после общения с представителями трех определенных знаков Зодиака всегда возникает ощущение, будто состояние стало похожим на выжатый лимон.

Об этом сообщает Spirit Nourishment.

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Есть очень много людей, от общения с которыми возникает чувство выжатого лимона, ведь они являются настоящими "энергетическими вампирами". Такие люди легко забирают энергию, хорошее настроение и силу собеседника, поэтому следует знать, от каких знаков Зодиака следует держаться подальше.

Какие знаки Зодиака являются "энергетическими вампирами"?

Телец

Представители этого знака Зодиака могут быть слишком вспыльчивыми и буквально способны наброситься на собеседника, если что-то не получается. Люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, могут довольно часто винить другого человека в своих неудачах, а тот верит в свою вину.

Знак Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Pinterest

Люди, родившиеся под знаком Тельца, всегда умеют сделать определенную ситуацию выгодной для себя и поглощают эмоции своих собеседников.

Стрелец

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, легко могут спровоцировать любой конфликт. Они с легкостью могут поглотить энергию другого человека, а затем уйти, притворившись, будто ничего не произошло.

Знак Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Pinterest

Но после общения с таким человеком собеседник будет чувствовать себя, будто выжатый лимон.

Рак

Представители этого знака постоянно имеют перепады настроения и устраивают разные истерики на пустом месте, поэтому они хорошо трепают нервы окружающим. Такие люди достаточно чувствительны и эмоциональны, но никак не стесняются разводить сантименты, забирая энергию у других.

Знак Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Pinterest

Представители Рака могут быть хорошими друзьями, но когда их терпение дойдет до критической точки, следует ожидать "вонзания их икол".

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