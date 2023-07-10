Які знаки Зодіаку є безвідповідальними – ці чоловіки тікають від шлюбів

Чоловіки, які мають тісний зв'язок з матір'ю. Фото: Freepik

Астрологи розповіли про те, чоловіки яких знаків Зодіаку є найбезвольнішими та безвідповідальними серед усіх. За словами фахівців, саме ці чоловіки завжди намагаються втекти від серйозних вчинків та відмовляються від відповідальності.

Новини.LIVE розповідає про те, які чоловічі знаки Зодіаку вважаються найбезвольнішими та безвідповідальними.

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Риби

Представники цього знаку Зодіаку вважаються найромантичнішими та досить мрійливими чоловіками. Вони вміють ефектно залицятися до жінок та робити досить неординарні вчинки, які завжди запам’ятовуються їхніми другими половинками.

Символ знаку Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: УНІАН

Втім, коли мова заходить про шлюб, вони, мов ті страуси, ховають голову в пісок та не хочуть брати на себе таку велику відповідальність.

Водолій

Чоловіки, народжені під цим зодіакальним знаком, є досить волелюбними особистостями. Представники Водолія постійно люблять насолоджуватися своїм життям та зовсім не замислюються про те, що на них чекає у майбутньому.

Символ знаку Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Але що стосується одруження, то вони це робити навіть не поспішають, тим паче, брати на себе відповідальність вони не хочуть. Більш того, в сімейному житті такі чоловіки бачать обмеження свободи, тому намагаються пройти повз цього.

Діва

Астрологи вважають, що представники Дів є найпрагматичнішими та найциннішими людьми. Але такі чоловіки дуже тісно пов’язані з матір’ю, тому завжди слухають те, що вони їм радять. Навіть якщо йдеться про особисте життя чи кохану дівчину.

Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Не секрет, що такий тісний зв’язок чоловіка із матір’ю дуже відштовхує жінок.

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