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Мужчины под этими знаками Зодиака являются наиболее безвольными и безответственными

10 июля 2023 21:10
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие знаки Зодиака безответственны – эти мужчины убегают от браков
Мужчины, имеющие тесную связь с матерью. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи рассказали о том, мужчины каких знаков Зодиака являются самыми безвольными и безответственными среди всех. По словам специалистов, именно эти мужчины всегда пытаются уйти от серьезных поступков и отказываются от ответственности.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие мужские знаки Зодиака считаются самыми безвольными и безответственными.

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Рыбы

Представители этого знака Зодиака считаются самыми романтичными и мечтательными мужчинами. Они умеют эффектно ухаживать за женщинами и совершать довольно неординарные поступки, которые всегда запоминаются их вторыми половинками.

Знак Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: УНИАН

Впрочем, когда речь заходит о браке, они, как те страусы, прячут голову в песок и не хотят брать на себя такую большую ответственность.

Водолей

Мужчины, рожденные под этим зодиакальным знаком, являются достаточно свободолюбивыми личностями. Представители Водолея постоянно любят наслаждаться своей жизнью и совсем не задумываются о том, что их ждет в будущем.

Знак Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Но что касается женитьбы, то они этого делать даже не спешат, тем более, брать на себя ответственность они не хотят. Более того, в семейной жизни такие мужчины видят ограничение свободы, поэтому пытаются пройти мимо этого.

Дева

Астрологи считают, что представители Дев являются наиболее прагматичными и ценными людьми. Но такие мужчины очень тесно связаны с матерью, поэтому всегда слушают, что они им советуют. Даже если речь идет о личной жизни или любимой девушке.

Знак Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Не секрет, что такая тесная связь мужчины с матерью очень отталкивает женщин.

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