Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Гороскоп на 26 вересня: Овнам — ігнорувати "уколи", Левам — не бути агресивними arrow

Гороскоп на 26 вересня: Овнам — ігнорувати "уколи", Левам — не бути агресивними

26 вересня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 26 вересня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

26 вересня — 12 місячна доба. Не дуже сприятливий день для стосунків як любовних, так і інших міжособистісних. У цей день є підвищений ризик сварок й у діловій сфері, тому варто присвятити його благодійності та роздаванню різних подарунків. Місяць у знаку Водолія, тому займайтеся будь-якою розумовою і творчою діяльністю.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цей вівторок.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 26 вересня:

Овен

Сьогодні зірки не радять вам реагувати на різні "уколи" з боку оточуючих, зокрема, з боку близьких і ледь знайомих людей. Не варто звертати на них увагу, щоб не сваритися з людьми.

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Астрологи не радять вам робити вигляд, що вам усе подобається у вашому житті, якщо це зовсім не так. Краще подумайте, як ви можете виправити ситуацію, направивши її у потрібне русло.

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

26 вересня поставте Всесвіту те запитання, відповідь на яке ви вже не сподівалися знайти. Він дасть вам декілька важливих знаків, як знайти вихід із ситуації, вам лише варто звернути на них увагу.

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

У цей день ви зможете отримати певну перемогу у професійному плані, завдяки чому ваша самооцінка значно покращиться. Адже через скромність, яку ви маєте, вона почала останнім часом погіршуватися.

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Зірки закликають не бути агресивними у бік тих, хто є такими по відношенню до вас. Вони намагаються викликати у вас сплеск емоції, але не дозволяйте їм себе дратувати.

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Представники вашого знаку Зодіаку дуже рідко роблять щось хороше у житті, адже вважають, що людина сама повинна все робити. Втім, сьогодні зірки радять вам дещо змінити своє ставлення до цього.

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

26 вересня вам слід передивитися те, чим ви займались на минулій роботі, проаналізувати власні помилки і досягнення. Так ви зможете зробити правильні висновки і у майбутньому бути успішною людиною.

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Навіть у разі великої завантаженості виділіть час для спілкування з людиною, яка попросить вас її вислухати. Можливо, в неї немає нікого, з ким би вона могла поділитися проблемами.

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Приберіть завищені вимоги до оточуючих, особливо, до колег та рідних. Просто дозвольте їм бути самими собою, адже вони сприймають вас такими, якими ви є. 

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Гороскоп радить вам сьогодні зробити щось приємне людям, які для вас є дуже дорогими. Якщо у вас немає можливості зробити їм подарунок, просто скажіть добрі слова, адже вони їм зараз дуже потрібні.

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Проаналізуйте стосунки, у яких ви зараз перебуваєте, адже є великий ризик того, що деякі взаємини ви підтримуєте за інерцією, хоча вони вам не подобаються. Тим самим, ви займаєте місце для стосунків, які є важливішими.

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Попри велику зайнятість, виділіть увагу рідній людині, адже робота може почекати, а ось людина може на вас образитися.

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку є справжніми "енергетичними вампірами". 

Раніше ми розповідали про те, чоловіки яких знаків Зодіаку вважаються найбільш безвідповідальними. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку завжди критикують інших за їхні помилки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз