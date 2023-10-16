Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков Зодиака

Знаки зодиака на астрологическом круге. Фото: Freepik

В этот день, 16 октября, гороскоп советует поразмышлять о роли и значении компромиссов в вашей жизни. Если вы часто идете на уступки или наоборот упорно стоите до последнего. Не спешите принимать решения под влиянием мгновенного порыва, это может повредить вашим интересам.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот понедельник.

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Переутомление, которое вы можете почувствовать в это время, нужно будет "лечить" работой: увлекшись, вы и не заметите, как усталость уйдет, уступив место бодрости и желанию активно действовать.

Сегодня не стоит спешить с оформлением деловых документов: поскольку в этот день в их тексте может украсться досадная ошибка, лучше отложить подписание важных договоров хотя бы на несколько дней.

В этот день не желательно тратить силы, отпущенные на это время, зря: звезды советуют выбрать главную задачу и, не отвлекаясь на второстепенные дела, упорно и постепенно "бить" только в этом направлении.

Сегодня почувствовав накатываемое раздражение, выпустите пару любым доступным — и безопасным для окружающих — способом: например, разбейте несколько тарелок, побейте подушку или… потанцуйте под любимую музыку.

Астрологи говорят, что любой конфликт, зачинщиком которого — намеренно или невольно — вы можете стать сегодня, приведет к серьезным последствиям: по меньшей мере, можно поссориться с близким человеком, а больше — и потерять его.

Решая финансовые вопросы, необходимо быть осторожными, а еще лучше и вовсе от них отказаться — вместо ожидаемой прибыли можно получить неожиданный — и неприятный — ущерб.

16 октября негативные эмоции могут вызвать любые люди, включая родных и близких, поэтому важно проявлять терпение и снисходительность к их ошибкам и слабостям, тем более, что и они вам их прощают.

Сегодня критику в свой адрес нужно воспринимать без оскорблений: поскольку в ней будет рациональное зерно, необходимо принять все услышанное к сведению и попытаться исправить свои ошибки.

Причиной апатии, которая может постичь вас в этот день, будет чувство неудовлетворенности собой и тем, что делаете: секрет счастья состоит в том, чтобы — хотя бы на время — позволить себе быть несовершенными.

Сегодня именно тот день, когда окружающие вас люди предстанут перед вами в своем настоящем — без украшений и хитростей — образе, что позволит вам сделать важные выводы о дальнейшем общении с ними.

Сегодня воздержитесь от выяснения отношений с близким человеком, даже если вам так и хочется это сделать — высока вероятность ссоры, которая может развести вас в разные стороны.

16 октября большой объем работы можно будет сделать, если никуда не торопиться и выполнять задачи друг за другом, не отставая и не забегая далеко вперед.

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