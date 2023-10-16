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Гороскоп на 16 октября: Близнецы — будьте настойчивы, Скорпионов ждут романтические увлечения

16 октября 2023 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков Зодиака
Знаки зодиака на астрологическом круге. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот день, 16 октября, гороскоп советует поразмышлять о роли и значении компромиссов в вашей жизни. Если вы часто идете на уступки или наоборот упорно стоите до последнего. Не спешите принимать решения под влиянием мгновенного порыва, это может повредить вашим интересам.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот понедельник.

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Овен

Переутомление, которое вы можете почувствовать в это время, нужно будет "лечить" работой: увлекшись, вы и не заметите, как усталость уйдет, уступив место бодрости и желанию активно действовать.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Сегодня не стоит спешить с оформлением деловых документов: поскольку в этот день в их тексте может украсться досадная ошибка, лучше отложить подписание важных договоров хотя бы на несколько дней.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака.

Близнецы

В этот день не желательно тратить силы, отпущенные на это время, зря: звезды советуют выбрать главную задачу и, не отвлекаясь на второстепенные дела, упорно и постепенно "бить" только в этом направлении.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака.

Рак

Сегодня почувствовав накатываемое раздражение, выпустите пару любым доступным — и безопасным для окружающих — способом: например, разбейте несколько тарелок, побейте подушку или… потанцуйте под любимую музыку.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака.

Лев

Астрологи говорят, что любой конфликт, зачинщиком которого — намеренно или невольно — вы можете стать сегодня, приведет к серьезным последствиям: по меньшей мере, можно поссориться с близким человеком, а больше — и потерять его.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака - Лев.

Дева

Решая финансовые вопросы, необходимо быть осторожными, а еще лучше и вовсе от них отказаться — вместо ожидаемой прибыли можно получить неожиданный — и неприятный — ущерб.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака.

Весы

16 октября негативные эмоции могут вызвать любые люди, включая родных и близких, поэтому важно проявлять терпение и снисходительность к их ошибкам и слабостям, тем более, что и они вам их прощают.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака.

Скорпион

Сегодня критику в свой адрес нужно воспринимать без оскорблений: поскольку в ней будет рациональное зерно, необходимо принять все услышанное к сведению и попытаться исправить свои ошибки.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион.

Стрелец

Причиной апатии, которая может постичь вас в этот день, будет чувство неудовлетворенности собой и тем, что делаете: секрет счастья состоит в том, чтобы — хотя бы на время — позволить себе быть несовершенными.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака.

Козерог

Сегодня именно тот день, когда окружающие вас люди предстанут перед вами в своем настоящем — без украшений и хитростей — образе, что позволит вам сделать важные выводы о дальнейшем общении с ними.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака - Козерог.

Водолей

Сегодня воздержитесь от выяснения отношений с близким человеком, даже если вам так и хочется это сделать — высока вероятность ссоры, которая может развести вас в разные стороны.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака.

Рыбы

16 октября большой объем работы можно будет сделать, если никуда не торопиться и выполнять задачи друг за другом, не отставая и не забегая далеко вперед.

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака.

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