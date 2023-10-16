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Гороскоп на 16 жовтня: Близнюки — будьте наполегливі, Скорпіонів чекають романтичні захоплення

16 жовтня 2023 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 16 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Знаки Зодіаку на астрологічному колі. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В цей день, 16 жовтня, гороскоп радить поміркувати про роль і значення компромісів у вашому житті. Якщо ви часто йдете на поступки чи навпаки вперто стоїте до останнього. Не поспішайте ухвалювати рішення під впливом миттєвого пориву, це може зашкодити вашим інтересам.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цей понеділок.  

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 16 жовтня:

Овен

Перевтому, яку ви можете відчути в цей час, треба буде "лікувати" роботою: захопившись, ви й не помітите, як втома піде, поступившись місцем бадьорості й бажанню активно діяти.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Сьогодні не варто поспішати з оформленням ділових документів: оскільки цього дня в їхньому тексті може закрастися прикра помилка, краще відкласти підписання важливих договорів хоча б на кілька днів.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

У цей день не бажано витрачати сили, відпущені на цей час, намарно: зірки радять вибрати головне завдання і, не відволікаючись на другорядні справи, завзято й поступово "бити" лише в цьому напрямі.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Сьогодні відчувши роздратування, яке накочується, випустіть пару будь-яким доступним — і безпечним для навколишніх — способом: наприклад, розбийте кілька тарілок, побийте подушку або ... потанцюйте під улюблену музику.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Астрологи кажуть, що будь-який конфлікт, призвідником якого — навмисно чи мимоволі — ви можете стати сьогодні, призведе до серйозних наслідків: щонайменше можна посваритися з близькою людиною, а щонайбільше — і втратити її.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Вирішуючи фінансові питання, необхідно бути обережними, а ще краще і зовсім від них відмовитися — замість очікуваного прибутку можна отримати несподіваний — і неприємний — збиток.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

16 жовтня негативні емоції можуть викликати будь-які люди, включно з рідними і близькими, тому важливо виявляти терпіння й поблажливість до їхніх помилок і слабкостей, тим більше, що і вони вам їх прощають.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Сьогодні критику на свою адресу потрібно сприймати без образ: оскільки в ній буде раціональне зерно, необхідно прийняти все почуте до відома та спробувати виправити свої помилки.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Причиною апатії, яка може спіткати вас цього дня, буде почуття незадоволеності собою і тим, що робите: секрет щастя полягає в тому, щоб — хоча б на якийсь час — дозволити собі бути недосконалими.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Сьогодні саме той день, коли люди, які оточують вас, постануть перед вами у своєму справжньому — без прикрас і хитрощів — образі, що дозволить вам зробити важливі висновки про подальше спілкування з ними.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Сьогодні утримайтеся від з'ясування стосунків із близькою людиною, навіть якщо вам так і кортітиме це зробити, — висока ймовірність сварки, яка може розвести вас у різні боки.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

16 жовтня великий обсяг роботи можна буде зробити, якщо нікуди не поспішати й виконувати завдання одне за одним, не відстаючи і не забігаючи далеко вперед.

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які п'ять знаків зодіаку розбагатіють у 2024 році.

Раніше ми розповідали про те, які є небезпечні дати й головні заборони цієї осені.

Також астролог розповіла, коли в Україні чекати на зміни.

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