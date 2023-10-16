Гороскоп на сьогодні, 16 жовтня, для всіх знаків Зодіаку

Знаки Зодіаку на астрологічному колі. Фото: Freepik

В цей день, 16 жовтня, гороскоп радить поміркувати про роль і значення компромісів у вашому житті. Якщо ви часто йдете на поступки чи навпаки вперто стоїте до останнього. Не поспішайте ухвалювати рішення під впливом миттєвого пориву, це може зашкодити вашим інтересам.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цей понеділок.

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Перевтому, яку ви можете відчути в цей час, треба буде "лікувати" роботою: захопившись, ви й не помітите, як втома піде, поступившись місцем бадьорості й бажанню активно діяти.

Сьогодні не варто поспішати з оформленням ділових документів: оскільки цього дня в їхньому тексті може закрастися прикра помилка, краще відкласти підписання важливих договорів хоча б на кілька днів.

У цей день не бажано витрачати сили, відпущені на цей час, намарно: зірки радять вибрати головне завдання і, не відволікаючись на другорядні справи, завзято й поступово "бити" лише в цьому напрямі.

Сьогодні відчувши роздратування, яке накочується, випустіть пару будь-яким доступним — і безпечним для навколишніх — способом: наприклад, розбийте кілька тарілок, побийте подушку або ... потанцюйте під улюблену музику.

Астрологи кажуть, що будь-який конфлікт, призвідником якого — навмисно чи мимоволі — ви можете стати сьогодні, призведе до серйозних наслідків: щонайменше можна посваритися з близькою людиною, а щонайбільше — і втратити її.

Вирішуючи фінансові питання, необхідно бути обережними, а ще краще і зовсім від них відмовитися — замість очікуваного прибутку можна отримати несподіваний — і неприємний — збиток.

16 жовтня негативні емоції можуть викликати будь-які люди, включно з рідними і близькими, тому важливо виявляти терпіння й поблажливість до їхніх помилок і слабкостей, тим більше, що і вони вам їх прощають.

Сьогодні критику на свою адресу потрібно сприймати без образ: оскільки в ній буде раціональне зерно, необхідно прийняти все почуте до відома та спробувати виправити свої помилки.

Причиною апатії, яка може спіткати вас цього дня, буде почуття незадоволеності собою і тим, що робите: секрет щастя полягає в тому, щоб — хоча б на якийсь час — дозволити собі бути недосконалими.

Сьогодні саме той день, коли люди, які оточують вас, постануть перед вами у своєму справжньому — без прикрас і хитрощів — образі, що дозволить вам зробити важливі висновки про подальше спілкування з ними.

Сьогодні утримайтеся від з'ясування стосунків із близькою людиною, навіть якщо вам так і кортітиме це зробити, — висока ймовірність сварки, яка може розвести вас у різні боки.

16 жовтня великий обсяг роботи можна буде зробити, якщо нікуди не поспішати й виконувати завдання одне за одним, не відстаючи і не забігаючи далеко вперед.

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