Финансовый гороскоп Таро на неделю: чего ждать знакам Зодиака

Карты Таро и хрустальный шар на столе. Фото: depositphotos.com

Первые дни сентября этого года многим знакам Зодиака могут принести финансовые и профессиональные достижения. Однако у некоторых будут денежные затруднения.

Новини.LIVE собрали информацию, чего ждать всем знакам в течение недели.

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Финансовый гороскоп Таро

Овен — перевернутая Пятерка кубки

Эта карта является хорошим знаком. Скоро Вы можете найти потерянное — получить новую работу, возобновить деловые контакты, начать дело заново.

Телец — Туз мечей

В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.

Близнецы — Девятка пентаклов

Эта карта называется Владыкой материального достатка. В ближайшие дни Вы можете получить вознаграждение за свой труд, при этом не бойтесь начинать что-нибудь новое, ведь успех будет на Вашей стороне.

Рак — перевернутая Смерть

В этом положении карта указывает на то, что есть какие-либо препятствия на пути к успеху в финансовом плане.

Лев — перевернутый Король кубков

В перевернутом виде карточка предупреждает — в течение недели возможны потери, а кто-то из оцепления может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.

Дева — Десятка кубков

Это карта счастья, успеха, семейного благополучия, однако она указывает на то, что ваш успех не обязательно будет материальным, но вы в любом случае будете довольны своим положением.

Весы — Правосудие

Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для вас результатом, вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.

Скорпион — перевернутое Солнце

Не все может сложиться так, как вы хотите — на пути к успеху могут возникнуть неожиданные помехи и отсрочки, в результате чего вы можете получить посредственный результат, частичный успех вместо полного.

Стрелец — Десятка мечей

Эта карта предполагает разорение, депрессию, крушение планов, проблемы с деньгами, проигранные судебные процессы. Но не торопитесь огорчаться, поскольку она обещает и будущий конец чёрной полосы.

Козорог — перевернутая Семерка пентаклов

У Вас могут возникнуть трудности финансового характера, может подвести здоровье, а также произойти какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр.

Водолей — Сила

Эта карта предвещает достижение финансового благополучия благодаря труду и развитию задатков.

Рыбы — перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта не предвещает сдвигов по финансовым и профессиональным делам в ближайшую неделю, — Вы будете настроены пессимистично и сами ничего для этого не будете делать.

Напомним, есть люди, слишком верящие в астрологию, гороскопы, карты Таро и другие эзотерические пути получения подсказок от Вселенной и звезд. Однако это может быть опасно для вашей психики, поскольку вы подсознательно переводите ответственность на "свободу случая".