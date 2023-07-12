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Таро та гороскопи: психологиня пояснила чому це дуже небезпечно

12 липня 2023 16:46
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Чому читання гороскопів шкідливе
Дівчина тримає карту Таро. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Є люди, які занадто вірять в астрологію, гороскопи, карти Таро та інші езотеричні шляхи отримання підказок від Всесвіту та зірок. Проте це може бути небезпечно для вашої психіки, оскільки ви підсвідомо перекладаєте відповідальність на "волю випадку". 

Про це повідомила психологиня Стелла Худжамова.

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"Віра в прикмети, забобони, гороскопи з інтернету і подібні штуки значно посилюється саме в тяжкі часи. І це відбувається зараз. Саме в періоди концентрації страхів, горя, психологічної, економічної та соціальної нестабільності суспільства на сцену виходять і гріються у променях слави інфоцигани, псевдоспеціалісти, а також гадалки, маги і вся інша нечисть", — зазначила психологиня. 

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Психологиня пояснює, що так звані "експерти" знають головне, що людям потрібно відчуття безпеки, контролю над ситуацією і впевненості в завтрашньому дні. 

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"І на цьому віртуозно грають ці профі з промивання мозку, коли обіцяють вам, що все буде добре без будь-яких ваших зусиль і "за 2-3 тижні". Вони дають це відчуття людям, і люди сплачують за це гроші, отримуючи таким чином свою магічну пігулку, яка в найкращому випадку має ефект плацебо (тобто лікувального ефекту не приносить, але і шкоди — теж), а в гіршому — повністю послаблюють людину, позбавляючи опори на себе", — повідомила Стелла Худжамова. 

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Карта Таро. Фото: Freepik

Вона додає, що в терапії психологи не дають магічних пігулок та не годують обіцянками. 

"Але ми працюємо над страхами, негативними звичками, розбираємося з причинами тривоги і розпачу, дивимося в обличчя всім негараздам і вчимося справлятися із ними. Не закривати очі, а справлятися. Ми вибудовуємо основу, на яку ви зможете спиратися завжди", — додала психологиня. 

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

І тоді, пояснює психологиня, наступає те саме прекрасне майбутнє, яке обіцяють журнальні гороскопи, і яке ніколи не настане без вашої участі і роботи.

"Тому завжди розрізняйте, що з вами відбувається зараз. Чи ви просто заспокоюєте себе звичними ритуалами і розумієте це, чи ви перекладаєте на когось відповідальність за своє життя і дозволяєте іншим вирішувати, яким воно буде. Чи ви вірите собі, чи тим, хто маніпулює вашою свідомістю? Подумайте про це", — резюмувала Стелла Худжамова. 

Раніше ми писали, що психологи повідомили, що не так з людьми, які вірять у гороскопи.

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