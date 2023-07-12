Почему чтение гороскопов вредно

Девушка держит карту Таро. Фото: Freepik

Есть люди, которые слишком верят в астрологию, гороскопы, карты Таро и другие эзотерические пути получения подсказок от Вселенной и звезд. Однако это может быть опасно для вашей психики, поскольку вы подсознательно перекладываете ответственность на "волю случая".

Об этом сообщила психолог Стелла Худжамова.

Читайте также:

В чем опасность магического мышления?

"Вера в приметы, предрассудки, гороскопы из интернета и подобные штуки значительно усиливается именно в трудные времена. И это происходит сейчас. Именно в периоды концентрации страхов, горя, психологической, экономической и социальной нестабильности общества на сцену выходят и греются в лучах славы инфоциганы, псевдоспециалисты, а также ворожки, маги и вся прочая нечисть", — отметила психолог.

Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Психолог объясняет, что так называемые "эксперты" знают главное, что людям нужно чувство безопасности, контроль за ситуацией и уверенность в завтрашнем дне.

Иллюстративный образ. Фото: Freepik

"И на этом виртуозно играют эти профи по промыванию мозга, когда обещают вам, что все будет хорошо без каких-либо ваших усилий и "за 2-3 недели". Они дают это чувство людям, и люди платят за это деньги, получая таким образом свою магическую таблетку, которая в лучшем случае обладает эффектом плацебо (то есть лечебного эффекта не приносит, но и вреда — тоже), а в худшем — полностью ослабляют человека, лишая опоры на себя", — сообщила Стелла Худжамова.

Карта Таро. Фото: Freepik

Она добавляет, что в терапии психологи не дают магических таблеток и не кормят обещаниями.

"Но мы работаем над страхами, негативными привычками, разбираемся с причинами тревоги и отчаяния, смотрим в лицо всем невзгодам и учимся справляться с ними. Не закрывать глаза, а справляться. Мы выстраиваем основу, на которую вы сможете опираться всегда", — добавила психолог.

Иллюстративный образ. Фото: Freepik

И тогда, объясняет психологиня, наступает то самое прекрасное будущее, которое обещают журнальные гороскопы, которое никогда не наступит без вашего участия и работы.

"Поэтому всегда различайте, что с вами происходит сейчас. Или вы просто успокаиваете себя привычными ритуалами и понимаете это, или вы перекладываете на кого-то ответственность за свою жизнь и позволяете другим решать, какой она будет. Верите ли вы себе или тем, кто манипулирует вашим сознанием? Подумайте об этом", — резюмировала Стелла Худжамова.

Ранее мы писали, что психологи сообщили, что не столько с людьми, которые верят в гороскопы.