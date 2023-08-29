Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: чого чекати знакам Зодіаку

Карти Таро та кришталевий шар на столі. Фото: depositphotos.com

Перші дні вересня цього року багатьом знакам Зодіаку можуть принести фінансові та професійні досягнення. Однак у деяких будуть грошові труднощі.

Новини.LIVE зібрали інформацію, що чекає на всі знаки протягом тижня.

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Фінансовий гороскоп Таро

Овен — перевернута П’ятірка кубкі

Ця карта є добрим знаком. Скоро Ви можете знайти загублене — отримати нову роботу, відновити ділові контакти, розпочати справу заново.

Телець — Туз мечів

У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе ухвалення важливих рішень.

Близнюки — Дев’ятка пентаклів

Ця карта називається Владикою матеріального достатку. Найближчими днями Ви можете отримати винагороду за свою працю, при цьому не бійтеся починати щось нове, адже успіх буде на Вашому боці.

Рак — перевернута Смерть

У цьому положенні карта вказує на те, що є якісь перешкоди на шляху до успіху у фінансовому плані.

Лев — перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді картка попереджає — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Діва — Десятка кубків

Це карта щастя, успіху, сімейного благополуччя, однак вона вказує на те, що Ваш успіх не обов’язково буде матеріальним, але Ви в будь-якому випадку будете задоволені своїм становищем.

Терези — Правосуддя

Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.

Скорпіон — перевернуте Сонце

Не все може скластися так, як ви хочете — на шляху до успіху можуть виникнути несподівані перешкоди та відстрочки, внаслідок чого Ви можете отримати посередній результат, частковий успіх замість повного.

Стрілець — Десятка мечів

Ця карта передбачає розорення, депресію, крах планів, проблеми з грошима, програні судові процеси. Але не поспішайте засмучуватися, оскільки вона обіцяє і майбутній кінець чорної смуги.

Козоріг — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр.

Водолій — Сила

Ця карта віщує досягнення фінансового благополуччя завдяки праці та розвитку задатків.

Риби — перевернута Сімка мечів

У цьому положенні карта не віщує зрушень у фінансових та професійних справах найближчого тижня, — Ви будете налаштовані песимістично і самі нічого для цього не робитимете.

Нагадаємо, є люди, які занадто вірять в астрологію, гороскопи, карти Таро та інші езотеричні шляхи отримання підказок від Всесвіту та зірок. Проте це може бути небезпечно для вашої психіки, оскільки ви підсвідомо перекладаєте відповідальність на "волю випадку".