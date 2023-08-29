Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: чого чекати знакам Зодіаку
Перші дні вересня цього року багатьом знакам Зодіаку можуть принести фінансові та професійні досягнення. Однак у деяких будуть грошові труднощі.
Новини.LIVE зібрали інформацію, що чекає на всі знаки протягом тижня.
Фінансовий гороскоп Таро
- Овен — перевернута П’ятірка кубкі
Ця карта є добрим знаком. Скоро Ви можете знайти загублене — отримати нову роботу, відновити ділові контакти, розпочати справу заново.
- Телець — Туз мечів
У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе ухвалення важливих рішень.
- Близнюки — Дев’ятка пентаклів
Ця карта називається Владикою матеріального достатку. Найближчими днями Ви можете отримати винагороду за свою працю, при цьому не бійтеся починати щось нове, адже успіх буде на Вашому боці.
- Рак — перевернута Смерть
У цьому положенні карта вказує на те, що є якісь перешкоди на шляху до успіху у фінансовому плані.
- Лев — перевернутий Король кубків
У перевернутому вигляді картка попереджає — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.
- Діва — Десятка кубків
Це карта щастя, успіху, сімейного благополуччя, однак вона вказує на те, що Ваш успіх не обов’язково буде матеріальним, але Ви в будь-якому випадку будете задоволені своїм становищем.
- Терези — Правосуддя
Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.
- Скорпіон — перевернуте Сонце
Не все може скластися так, як ви хочете — на шляху до успіху можуть виникнути несподівані перешкоди та відстрочки, внаслідок чого Ви можете отримати посередній результат, частковий успіх замість повного.
- Стрілець — Десятка мечів
Ця карта передбачає розорення, депресію, крах планів, проблеми з грошима, програні судові процеси. Але не поспішайте засмучуватися, оскільки вона обіцяє і майбутній кінець чорної смуги.
- Козоріг — перевернута Сімка пентаклів
У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр.
- Водолій — Сила
Ця карта віщує досягнення фінансового благополуччя завдяки праці та розвитку задатків.
- Риби — перевернута Сімка мечів
У цьому положенні карта не віщує зрушень у фінансових та професійних справах найближчого тижня, — Ви будете налаштовані песимістично і самі нічого для цього не робитимете.
Нагадаємо, є люди, які занадто вірять в астрологію, гороскопи, карти Таро та інші езотеричні шляхи отримання підказок від Всесвіту та зірок. Проте це може бути небезпечно для вашої психіки, оскільки ви підсвідомо перекладаєте відповідальність на "волю випадку".