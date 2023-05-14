Каким будет курс доллара на следующей неделе - астрологический прогноз

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Падение курса доллара, которое наблюдалось недавно в украинских обменниках, — явление временное. Скоро американская валюта снова начнет расти, рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

"16 мая Юпитер переходит в знак Тельца и будет оставаться там до конца мая 2024 года. Это отразиться на курсе иностранных валют, поскольку Юпитер связан, в частности, с темой заграницы, а также расширяет сферу, с которой соприкасается. Кроме того, Телец, с точки зрения астрологии — более благоприятный знак для Юпитера в сфере финансов, поэтому нам стоит ожидать повышения курса доллара", — прогнозирует астролог.

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Рост цен и инфляция

К сожалению, согласно астрологическому прогнозу, в ближайшем будущем украинцы столкнутся с очередным ростом цен и ухудшением экономической ситуации.

"Сложная оппозиция транзитного Сатурна к Венере в натальной карте Украины дает нам сложности в финансовой сфере. Это отразится в ближайшее время как на простых людях (очередным ростом цен), так и на экономике страны в целом (помощь от партнеров будет идти с более строгими условиями)", — предупредила Анастасия Макарова.

Как объяснила астролог, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года транзитный Сатурн аспектировал Луну в натальной карте Украины.

"Это дало ограничения для людей. 7 марта транзитный Сатурн перешел в знак Рыбы и стал более слабым относительно предыдущего положения в Водолее, но все равно, его аспекты работают. По сути, влияние его транзита к Венере и соответствующие экономические трудности мы будем периодически ощущать до конца года и даже больше", — прогнозирует Макарова.

Впрочем, есть и хорошие новости.

"В последние дни мая Юпитер соединится с восходящим Лунным Узлом в Тельце. Это даст нам новые процессы в обществе, некое обновление", — сказала астролог.

Напомним, ранее Анастасия Макарова рассказала, каким будет урожай в Украине в этом году.

Также астрологи назвали самые уязвимые знаки Зодиака.