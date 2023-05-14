Яким буде курс долара наступного тижня – астрологічний прогноз

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Падіння курсу долара, яке спостерігалося нещодавно в українських обмінниках, — явище тимчасове. Незабаром американська валюта знову почне зростати, розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.

"16 травня Юпітер переходить до знаку Тельця і залишатиметься там до кінця травня 2024 року. Це зазначиться на курсі іноземних валют, оскільки Юпітер пов'язаний, зокрема, з темою закордону, а також розширює сферу, з якою стикається. Крім того, Телець, з точки зору астрології — більш сприятливий знак для Юпітера у сфері фінансів, тому нам варто очікувати на підвищення курсу долара", — прогнозує астрологиня.

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Зростання цін та інфляція

На жаль, згідно з астрологічним прогнозом, у найближчому майбутньому українці зіткнуться з черговим зростанням цін та погіршенням економічної ситуації.

"Складна опозиція транзитного Сатурна до Венери в натальній карті України дає нам складнощі у фінансовій сфері. Це позначиться найближчим часом як на простих людях (черговим зростанням цін), так і на економіці країни в цілому (допомога від партнерів йтиме з суворішими умовами)", — попередила Анастасія Макарова.

Як пояснила астрологиня, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року транзитний Сатурн аспектував Місяць у натальній карті України.

"Це дало обмеження для людей. 7 березня транзитний Сатурн перейшов до знаку Риб і став слабшим щодо попереднього положення у Водолії, але все одно його аспекти працюють. По суті, вплив його транзиту до Венери і відповідні економічні труднощі ми періодично відчуватимемо до кінця року і навіть більше", — прогнозує Макарова.

Втім, є й добрі новини.

"В останні дні травня Юпітер з'єднається із висхідним Місячним Вузлом у Тельці. Це дасть нам нові процеси в суспільстві, якесь оновлення", — сказала астрологиня.

Нагадаємо, раніше Анастасія Макарова розповіла, яким буде врожай в Україні цього року.

Також астрологи назвали найвразливіші знаки Зодіаку.