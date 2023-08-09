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Магнітні бурі 9 серпня: що чекає на українців сьогодні

9 серпня 2023 00:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі сьогодні, 9 серпня: симптоми і наслідки
Чоловік страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 9 серпня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 9 серпня

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

"Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 9 серпня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 21.
Прогноз магнітних бур на 9-12 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

Негативний вплив на здоров'я людей 

Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:

  • тримати при собі аптечку з необхідними ліками;  
  • запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;
  • вести здоровий спосіб життя;
  • правильно харчуватися;
  • регулярно займатися фізичними вправами; 
  • відпочивати належним чином; 
  • використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;
  • застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.

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