Магнітні бурі сьогодні, 9 серпня: симптоми і наслідки

Чоловік страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 9 серпня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 9 серпня

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

"Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 9 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 21.

Прогноз магнітних бур на 9-12 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Негативний вплив на здоров'я людей

Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:

тримати при собі аптечку з необхідними ліками;

запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;

вести здоровий спосіб життя;

правильно харчуватися;

регулярно займатися фізичними вправами;

відпочивати належним чином;

використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;

застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.