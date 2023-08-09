Магнітні бурі сьогодні, 9 серпня: симптоми і наслідки

Магнітні бурі 9 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 9 серпня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.
Магнітні бурі 9 серпня
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
"Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 9 серпня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 21.
Негативний вплив на здоров'я людей
Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:
- тримати при собі аптечку з необхідними ліками;
- запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;
- вести здоровий спосіб життя;
- правильно харчуватися;
- регулярно займатися фізичними вправами;
- відпочивати належним чином;
- використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;
- застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.
Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.
Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.