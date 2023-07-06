День поцілунків — 6 липня — цікаві факти, традиції та романтичні привітання

Хлопець цілує дівчину у щічку. Фото: shutterstock.com

Сьогодні, 6 липня, світ відзначає особливе та романтичне свято — День поцілунків. Його щорічно святкують більш ніж 60 країнах, у тому числі і в Україні. Головна ідея цієї дати — нагадати людям про кохання, любов один до одного та прості задоволення, пов'язані з поцілунками.

Новини.LIVE пропонує дізнатися найцікавіші факти про поцілунки, традиції та історію цього дня. А також пропонує оригінальну та романтичну добірку привітань з Всесвітнім Днем поцілунків.

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Як виникло свято поцілунків

Цікаво, що створити свято, присвячене поцілункам, вирішили англійці ще наприкінці 19 століття. Вже на початку 2000-х років ООН надала святу статус міжнародного.

Ідея полягає в тому, щоб нагадати людям, як приємно цілувати своїх коханих, друзів, рідних, близьких. Адже ця дія може виражати почуття любові, пристрасті, прихильності, поваги, привітання, дружби та удачі. Вона надихає, окриляє, надає надію, почуття захищеності і безмежного кохання.

Пара цілується. Фото: google.com

Як відзначають Всесвітній день поцілунків

На День поцілунках в різних країнах світу проводять фестивалі, флеш-моби, тематичні заходи. Магазини влаштовують акції та розіграші.

Науковці, психологи та соціологи — нерідко цього виступають з цікавими відкриттями на тему міжособистісних відносин.

Люди цього дня вітають одне одного, даруючи один одному поцілунки та говорячи приємні слова, які виражають любов та турботу.

Мати цілує дитину. Фото: google.com

Всесвітній День поцілунків — ТОП 10 цікавих фактів

1. 15 вересня 1990 року американець А. Е. Вольфрам з Міннесоти за 8 годин поцілував 8001 людину під час фестивалю. Таким чином, він примудрявся цілувати нову людину через кожні 3,6 секунди.

2. Найдовший поцілунок було зафіксовано 14 лютого 2013 року — пара з Таїланду встановила світовий рекорд, безперервно цілуючись 58 годин 35 хвилин і 58 секунд.

3. Перший поцілунок на екрані показали у 1896 році – виконавцями стали Мей Ірвін і Джон, вони цілувалися вродовж 30 секунд, а ролик отримав назву "Поцілунок".

4. Більше всього поцілунків - 127 - у фільмі "Дон Жуан" 1927 року. Всі ці поцілунки отримали від Джона Беррімора дві актриси: Мері Астор і Естелль Тейлор.

5. Під час пристрасного поцілунку, який триває не менше 20 секунд, ефективно спалюються калорії та поліпшується обмін речовин удвічі. Одна хвилина такого контакту рівносильна 500-метровій пробіжці.

6. При довгому і пристрасному поцілунку задіяними виявляються близько 30 лицьових м'язів, внаслідок чого посилюється кровопостачання в шкіру обличчя. Відповідно, розгладжуються дрібні зморшки, поліпшується еластичність шкіри.

7. Поцілунок володіє антистресовим ефектом, заспокоює нерви, покращує настрій.

8. Пристрасний і довгий поцілунок викликає практично ті ж хімічні реакції в мозку, що і стрибки з парашутом і стрілянина з пістолета.

9. Зі всіх тварин поцілунок шимпанзе найбільш схожий на людський. Так само цілуються в губи собаки, коні і канадські дикобрази.

10. В середньому людина за все життя витрачає на поцілунки 2 тижні.

Закохана пара цілується. Фото: google.com

День поцілунків 2023: привітання у віршах

***

Твоїх поцілунків мені багато не буває,

Від них в моїй душі сади любові розквітають,

Паморочиться в голові й метелики в душі літають.

Поцілунки твої смак меду мені нагадають.

З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,

Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,

Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,

Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.

***

День поцілунків посеред літа

Мабуть, не просто так

Дарують ніжність всі у світі,

а поцілунок — ніби знак!

Цілуйтесь з ранку і до ранку

Хай ваші щирі почуття

Відганяють хмари на світанку

і роблять кращим це життя!

***

Цьомки, чмоки, поцілунки,

Для душі це подарунки,

Дружні, ніжні та пристрасні,

Всі вони — завжди прекрасні!

В них сьогодні іменини,

Зі всіма вітайтесь ними,

Цілуйтесь весело й завзято,

І поцілунок створить свято!

***

Вітаю зі святом поцілунків та бажаю,

Цілунків, від яких в душі цвіте весна,

Маленьких, дружніх, і таких, що виростають крила,

Гарячих, що дарують лиш закохані вуста!

***

Поцілуй сьогодні маму,

Поцілуй сьогодні всіх,

День сьогодні поцілунку,

Цілуватися не гріх!

Чмокни братика ти в щічку,

І сестричку поцілуй,

І доньку, і синочка,

І коханим поцілунок подаруй!

***

З Днем поцілунку, друже, вітаю!

Нехай оточують цілунки кожен день.

Любові, радості, бадьорості бажаю,

Удачі, щастя та пісень.

***

Поцілунки легкі,

безпардонні й солодкі,

такі свіжі й п'янкі,

наче струмки стрімкі

Поцілунки — приємні загадки,

Поцілунки — це бажаний сон,

Смачніші за шоколадки,

Найкращий з усіх полон!

Привітання з Днем поцілунків у прозі

Вітаю з Всесвітнім днем поцілунку! Бажаю, щоб кожен день дарував дружні поцілунки, солодкі поцілунки другої половинки, повітряні цьомки від старих знайомих і добрих людей.

***

Я вітаю з Днем поцілунків. В цей день я хочу обійняти та поцілувати тебе, подарувати ніжність і турботу. Нехай цей день наповнить твоє серце почуттям кохання.

***

Цілуватися дуже корисно і приємно для здоров'я. Поцілунок — джерело гарного настрою і здоров'я. Я хочу, щоб не тільки у Всесвітній день поцілунку, але і в звичайному житті тебе завжди цілували, і тобі це приносило задоволення. Зі святом тебе!

***

Вітаю з Днем поцілунку! Бажаю, щоб кожен день ти отримував поцілунки від коханих та близьких людей, від яких в серці розквітала любов.

***

Немає нічого приємнішого ніж цілувати кохану людину. У цей день я дарую тобі найсолодші поцілунки. Будь коханою та щасливою! З Днем поцілунків!

Всесвітній День поцілунків — оригінальні листівки

Привітання з Днем поцілунків. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поцілунків. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Всесвітнім Днем поцілунків

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