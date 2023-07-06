День поцелуев — 6 июля — интересные факты, традиции и романтические поздравления

Парень целует девочку в щечку. Фото: shutterstock.com

Сегодня, 6 июля, мир отмечает особый и романтический праздник — День поцелуев. Его ежегодно празднуют более 60 стран, в том числе и в Украине. Главная идея этой даты — напомнить людям о любви друг к другу и простых удовольствиях, связанных с поцелуями.

Новини.LIVE предлагает узнать самые интересные факты о поцелуях, традициях и истории этого дня. А также предлагает оригинальную и романтическую подборку поздравлений с Всемирным Днем поцелуев.

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Как возник праздник поцелуев

Интересно, что создать праздник, посвященный поцелуям, решили англичане еще в конце XIX века. Уже в начале 2000-х годов ООН предоставила святому статус международного.

Идея состоит в том, чтобы напомнить людям, как приятно целовать своих любимых, друзей, родных, близких. Ведь это действие может выражать чувство любви, страсти, привязанности, уважения, приветствия, дружбы и удачи. Она вдохновляет, окрыляет, придает надежду, чувство защищенности и безграничной любви.

Пара целуется. Фото: google.com

Как отмечают Всемирный день поцелуев

На День поцелуев в разных странах мира проводят фестивали, флеш-мобы, тематические мероприятия. Магазины устраивают акции и розыгрыши.

Ученые, психологи и социологи — нередко выступают с интересными открытиями на тему межличностных отношений.

Люди в этот день поздравляют друг друга, даря друг другу поцелуи и говоря приятные слова, выражающие любовь и заботу.

Мать целует ребенка. Фото: google.com

Всемирный День поцелуев — ТОП 10 интересных фактов

1. 15 сентября 1990 года американец А. Э. Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека во время фестиваля. Таким образом, он умудрялся целовать нового человека спустя каждые 3,6 секунды.

2. Самый длинный поцелуй был зафиксирован 14 февраля 2013 года — пара из Таиланда установила мировой рекорд, непрерывно целуясь 58 часов 35 минут и 58 секунд.

3. Первый поцелуй на экране показали в 1896 году — исполнителями стали Мэй Ирвин и Джон, они целовались в течение 30 секунд, а ролик получил название "Поцелуй".

4. Больше всего поцелуев — 127 — в фильме "Дон Жуан" 1927 года. Все эти поцелуи получили от Джона Берримора две актрисы: Мэри Астор и Эстелл Тейлор.

5. При страстном поцелуе, который длится не менее 20 секунд, эффективно сжигаются калории и улучшается обмен веществ вдвое. Одна минута такого контакта равносильна 500-метровой пробежке.

6. При длительном и страстном поцелуе задействованными оказываются около 30 лицевых мышц, в результате чего усиливается кровоснабжение в кожу лица. Соответственно, разглаживаются мелкие морщинки, улучшается эластичность кожи.

7. Поцелуй обладает антистрессовым эффектом, успокаивает нервы, улучшает настроение.

8. Страстный и долгий поцелуй вызывает практически те же химические реакции в мозге, что и прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.

9. Из всех животных поцелуй шимпанзе наиболее похож на человеческий. Так же целуются в губы собаки, кони и канадские дикобразы.

10. В среднем человек за всю жизнь тратит на поцелуи 2 недели.

Влюбленная пара целуется. Фото: google.com

День поцелуев 2023: поздравления в стихах

***

Твоих поцелуев мне много не бывает,

От них в моей душе сады любви расцветают,

Помнится в голове и бабочки в душе летают.

Поцелуи твои вкус мёда мне напомнят.

С Днем поцелуя тебя, любимый, поздравляю,

От любви к тебе, как снежинка, я таю,

Без твоих поцелуев свою жизнь не представляю,

Обнимать тебя, дорогой, и целовать желаю.

***

День поцелуев посреди лета

Пожалуй, не просто так

Дарят нежность все в мире,

а поцелуй — как знак!

Целуйтесь с утра и до утра

Пусть ваши искренние чувства

Отгоняют тучи на рассвете

и делают лучше эту жизнь!

***

Цемки, чмоки, поцелуи,

Для души это подарки,

Дружественные, нежные и страстные,

Все они всегда прекрасны!

У них сегодня именины,

Со всеми здоровайтесь ими,

Целуйтесь весело и упорно,

И поцелуй сотворит праздник!

***

Поздравляю с праздником поцелуев и желаю,

Целуйков, от которых в душе цветет весна,

Маленьких, дружеских, и вырастающих крылья,

Горячих, дающих только влюбленные губы!

***

Поцелуй сегодня маму,

Поцелуй сегодня всех,

День сегодня поцелуя,

Целоваться не грех!

Чмокни братика ты в щечку,

И сестричку поцелуй,

И дочь, и сынишка,

И любимым поцелуй подари!

***

С Днем поцелуя, друг, поздравляю!

Пусть окружают поцелуи каждый день.

Любви, радости, бодрости желаю,

Удачи, счастья и песен.

***

Поцелуи легкие,

беспардонные и сладкие,

такие свежие и пьянки,

словно ручьи стремительны

Поцелуи — приятные загадки,

Поцелуи — это желанный сон,

Вкуснее шоколадки,

Лучший из всех плен!

Поздравления с Днем поцелуев в прозе

Поздравляю с Всемирным днем поцелуя! Желаю, чтобы каждый день дарил дружеские поцелуи, сладкие поцелуи второй половинки, воздушные цомки от старых знакомых и добрых людей.

***

Я поздравляю с Днем поцелуев. В этот день я хочу обнять и поцеловать тебя, подарить нежность и заботу. Пусть этот день наполнит твое сердце чувством любви.

***

Целоваться очень полезно и приятно для здоровья. Поцелуй — источник хорошего настроения и здоровья. Я хочу, чтобы не только во Всемирный день поцелуя, но и в обычной жизни тебя всегда целовали, и тебе это доставляло удовольствие. С праздником тебя!

***

Поздравляю с Днем поцелуя! Желаю, чтобы каждый день получал поцелуи от любимых и близких людей, от которых в сердце расцветала любовь.

***

Нет ничего приятнее, чем целовать любимого человека. В этот день я дарю тебе самые сладкие поцелуи. Будь любимой и счастливой! С Днем поцелуев!

Всемирный День поцелуев — оригинальные открытки

Поздравления с Днем поцелуев. Фото: Новости.

Поздравления с Днем поцелуев. Фото: Новости.

Поздравления с Днем поцелуев. Фото: Новости.

Поздравления с Днем поцелуев. Фото: Новости.

Поздравления с Днем поцелуев. Фото: Новости.

Поздравления с Днем поцелуев. Фото: Новости.

Видеопоздравления с Всемирным Днем поцелуев

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