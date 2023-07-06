День поцелуев — 6 июля — интересные факты, традиции и романтические поздравления

Всемирный День поцелуев 2023: интересные факты и романтические поздравления
Сегодня, 6 июля, мир отмечает особый и романтический праздник — День поцелуев. Его ежегодно празднуют более 60 стран, в том числе и в Украине. Главная идея этой даты — напомнить людям о любви друг к другу и простых удовольствиях, связанных с поцелуями.
Новини.LIVE предлагает узнать самые интересные факты о поцелуях, традициях и истории этого дня. А также предлагает оригинальную и романтическую подборку поздравлений с Всемирным Днем поцелуев.
Как возник праздник поцелуев
Интересно, что создать праздник, посвященный поцелуям, решили англичане еще в конце XIX века. Уже в начале 2000-х годов ООН предоставила святому статус международного.
Идея состоит в том, чтобы напомнить людям, как приятно целовать своих любимых, друзей, родных, близких. Ведь это действие может выражать чувство любви, страсти, привязанности, уважения, приветствия, дружбы и удачи. Она вдохновляет, окрыляет, придает надежду, чувство защищенности и безграничной любви.
Как отмечают Всемирный день поцелуев
На День поцелуев в разных странах мира проводят фестивали, флеш-мобы, тематические мероприятия. Магазины устраивают акции и розыгрыши.
Ученые, психологи и социологи — нередко выступают с интересными открытиями на тему межличностных отношений.
Люди в этот день поздравляют друг друга, даря друг другу поцелуи и говоря приятные слова, выражающие любовь и заботу.
Всемирный День поцелуев — ТОП 10 интересных фактов
1. 15 сентября 1990 года американец А. Э. Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека во время фестиваля. Таким образом, он умудрялся целовать нового человека спустя каждые 3,6 секунды.
2. Самый длинный поцелуй был зафиксирован 14 февраля 2013 года — пара из Таиланда установила мировой рекорд, непрерывно целуясь 58 часов 35 минут и 58 секунд.
3. Первый поцелуй на экране показали в 1896 году — исполнителями стали Мэй Ирвин и Джон, они целовались в течение 30 секунд, а ролик получил название "Поцелуй".
4. Больше всего поцелуев — 127 — в фильме "Дон Жуан" 1927 года. Все эти поцелуи получили от Джона Берримора две актрисы: Мэри Астор и Эстелл Тейлор.
5. При страстном поцелуе, который длится не менее 20 секунд, эффективно сжигаются калории и улучшается обмен веществ вдвое. Одна минута такого контакта равносильна 500-метровой пробежке.
6. При длительном и страстном поцелуе задействованными оказываются около 30 лицевых мышц, в результате чего усиливается кровоснабжение в кожу лица. Соответственно, разглаживаются мелкие морщинки, улучшается эластичность кожи.
7. Поцелуй обладает антистрессовым эффектом, успокаивает нервы, улучшает настроение.
8. Страстный и долгий поцелуй вызывает практически те же химические реакции в мозге, что и прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.
9. Из всех животных поцелуй шимпанзе наиболее похож на человеческий. Так же целуются в губы собаки, кони и канадские дикобразы.
10. В среднем человек за всю жизнь тратит на поцелуи 2 недели.
День поцелуев 2023: поздравления в стихах
***
Твоих поцелуев мне много не бывает,
От них в моей душе сады любви расцветают,
Помнится в голове и бабочки в душе летают.
Поцелуи твои вкус мёда мне напомнят.
С Днем поцелуя тебя, любимый, поздравляю,
От любви к тебе, как снежинка, я таю,
Без твоих поцелуев свою жизнь не представляю,
Обнимать тебя, дорогой, и целовать желаю.
***
День поцелуев посреди лета
Пожалуй, не просто так
Дарят нежность все в мире,
а поцелуй — как знак!
Целуйтесь с утра и до утра
Пусть ваши искренние чувства
Отгоняют тучи на рассвете
и делают лучше эту жизнь!
***
Цемки, чмоки, поцелуи,
Для души это подарки,
Дружественные, нежные и страстные,
Все они всегда прекрасны!
У них сегодня именины,
Со всеми здоровайтесь ими,
Целуйтесь весело и упорно,
И поцелуй сотворит праздник!
***
Поздравляю с праздником поцелуев и желаю,
Целуйков, от которых в душе цветет весна,
Маленьких, дружеских, и вырастающих крылья,
Горячих, дающих только влюбленные губы!
***
Поцелуй сегодня маму,
Поцелуй сегодня всех,
День сегодня поцелуя,
Целоваться не грех!
Чмокни братика ты в щечку,
И сестричку поцелуй,
И дочь, и сынишка,
И любимым поцелуй подари!
***
С Днем поцелуя, друг, поздравляю!
Пусть окружают поцелуи каждый день.
Любви, радости, бодрости желаю,
Удачи, счастья и песен.
***
Поцелуи легкие,
беспардонные и сладкие,
такие свежие и пьянки,
словно ручьи стремительны
Поцелуи — приятные загадки,
Поцелуи — это желанный сон,
Вкуснее шоколадки,
Лучший из всех плен!
Поздравления с Днем поцелуев в прозе
Поздравляю с Всемирным днем поцелуя! Желаю, чтобы каждый день дарил дружеские поцелуи, сладкие поцелуи второй половинки, воздушные цомки от старых знакомых и добрых людей.
***
Я поздравляю с Днем поцелуев. В этот день я хочу обнять и поцеловать тебя, подарить нежность и заботу. Пусть этот день наполнит твое сердце чувством любви.
***
Целоваться очень полезно и приятно для здоровья. Поцелуй — источник хорошего настроения и здоровья. Я хочу, чтобы не только во Всемирный день поцелуя, но и в обычной жизни тебя всегда целовали, и тебе это доставляло удовольствие. С праздником тебя!
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Поздравляю с Днем поцелуя! Желаю, чтобы каждый день получал поцелуи от любимых и близких людей, от которых в сердце расцветала любовь.
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Нет ничего приятнее, чем целовать любимого человека. В этот день я дарю тебе самые сладкие поцелуи. Будь любимой и счастливой! С Днем поцелуев!
Всемирный День поцелуев — оригинальные открытки
Видеопоздравления с Всемирным Днем поцелуев
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