Календар свят на липень 2023 — що відзначатимемо та чи будуть додаткові вихідні

Державне свято в Україні. Фото: УНІАН

Другий місяць літа багатий на свята та події. На початку липня українців чекатиме Івана Купала, а вже в кінці місяця — нове державне свято День Української Державності. Воно вважається новим, адже було офіційно впроваджене лише торік й через повномасштабне вторгнення росії так жодного разу і не святкувалося належним чином.

Новини.LIVE розповідає, які важливі події, дати та свята відзначатимемо у липні 2023 року, а також скільки буде вихідних і робочих днів.

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Попри те, що у другий місяць літа є державні свята, додаткових вихідних непередбачено, згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Як відомо, воєнний стан діє до 18 серпня поточного року й, імовірно, буде продовжений після цієї дати ще на 90 днів.

Всього у липні 31 календарний день. З них передбачається 21 робочий та 10 вихідних.

Робочими днями у липні будуть:

3-7 липня;

10-14 липня;

17-21 липня;

24-28 липня.

Відповідно вихідними будуть:

1 та 2 липня;

8 та 9 липня;

15 та 16 липня;

22 та 23 липня;

29 та 30 липня.

Календар на літо. Фото: freepik.com

Які важливі дати відзначатимемо у липні 2023 року

На українців чекають важливі свята та події з самого початку місяця. Так, 2 липня ми вітатимемо військових з Днем Військово-морських сил України.

Через кілька днів, 4 липня, своє професійне свято відзначатимуть українські поліціанти.

А вже 7 липня на нас чекає Івана Купала — одне з найпопулярніших народних свят. 8 липня святкуватимемо День родини.

16 липня необхідно привітати з професійним святом усіх бухгалтерів України. А 30 липня — працівників торгівлі.

Свято День Української Державності, затверджене Верховною Радою України у травні 2022 року, буде відзначатися 28 липня.

Планування справ на місяць. Фото: depositphotos.com

Календар свят на липень 2023 — усі свята та дати місяця

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у липні:

1 липня — День архітектури України , День державного реєстратора, Міжнародний день кооперативів;

, День державного реєстратора, Міжнародний день кооперативів; 2 липня — День Військово-Морських Сил Збройних Сил України (День флоту України, День Військово-Морських Сил України), День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста;

(День флоту України, День Військово-Морських Сил України), День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста; 4 липня — День Національної поліції України , День судового експерта України;

, День судового експерта України; 5 липня — День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів;

6 липня — День військ ППО Збройних Сил України , Всесвітній день поцілунку;

, Всесвітній день поцілунку; 7 липня — Івана Купала , День працівника природно-заповідної справи;

, День працівника природно-заповідної справи; 8 липня — День родини ;

; 9 липня — День рибалки;

11 липня — Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду;

12 липня — Всесвітній день бортпровідника, День фотографа;

15 липня — День українських миротворців;

16 липня — День бухгалтера України , День металурга;

, День металурга; 20 липня — День шахів в Україні, Міжнародний день торта;

25 липня — День зубного техніка;

26 липня — День парашутиста

28 липня — День української державності , День хрещення Київської Русі – України, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-фахівця, День системного адміністратора;

, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-фахівця, День системного адміністратора; 29 липня — День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

30 липня — День працівників торгівлі, Міжнародний День дружби, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Планування справ на місяць. Фото: depositphotos.com

Що відомо про День української державності

25 серпня 2021 року президентом України Володимиром Зеленським було внесено проєкт Закону №5864 про визнання Дня Української Державності вихідним днем.

Указ про встановлення цього свята Голова держави підписав 24 серпня під час урочистостей з нагоди 30-річчя незалежності України.

31 травня 2022 року ВРУ прийняла в цілому законопроєкт №5864 про визнання Дня Української Державності (28 липня) святковим вихідним днем.

Це свято покликане нагадувати нам, що Українська держава має багату тисячолітню історію. День Державності запроваджений зокрема для протидії російській дезінформації та історичним фейкам про буцімто єдність походження українського та російського народів.

В президентському указі зазначено, що історія української державності сягає своїм корінням "часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Київського Володимира Великого". Саме він, прийнявши у 988 році християнство, "засвідчив цивілізаційний вибір Київської Русі".

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