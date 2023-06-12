Календарь праздников на июль 2023 — что отметим и будут ли дополнительные выходные

Государственный праздник в Украине. Фото: УНИАН

Второй месяц лета богат праздниками и событиями. В начале июля украинцев будет ждать Ивана Купала, а уже в конце месяца новый государственный праздник День Украинской Государственности. Он считается новым, ведь был официально внедрен только в прошлом году и из-за полномасштабного вторжения России так ни разу и не праздновался должным образом.

Новини.LIVE рассказывает, какие важные события, даты и праздники отметим в июле 2023 года, а также сколько будет выходных и рабочих дней.

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Несмотря на то, что во второй месяц лета есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 18 августа текущего года и, вероятно, будет продлено после этой даты еще на 90 дней.

Всего в июле 31 календарных дней. Из них 21 рабочий и 10 выходных.

Рабочими днями в июле будут:

3-7 июля;

10-14 июля;

17-21 июля;

24-28 июля.

Соответственно выходными будут:

1 и 2 июля;

8 и 9 июля;

15 и 16 июля;

22 и 23 июля;

29 и 30 июля.

Календарь на лето. Фото: freepik.com

Какие важные даты отметим в июле 2023 года

Украинцев ждут важные праздники и события с самого начала месяца. Да, 2 июля мы будем приветствовать военных с Днем Военно-морских сил Украины.

Через несколько дней, 4 июля, свой профессиональный праздник будут отмечать украинские полицейские.

А уже 7 июля нас ждет Ивана Купала — один из самых популярных народных праздников. 8 июля празднуем День семьи.

16 июля необходимо поздравить с профессиональным праздником всех бухгалтеров Украины. А 30 июля — работников торговли.

Праздник День Украинской Государственности, утвержденный Верховной Радой Украины в мае 2022 года, будет отмечаться 28 июля.

Планирование дел в месяц. Фото: depositphotos.com

Календарь праздников на июль 2023 — все праздники и даты месяца

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в июле:

1 июля — День архитектуры Украины , День государственного регистратора, Международный день кооперативов;

— , День государственного регистратора, Международный день кооперативов; 2 июля — День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (День флота Украины, День Военно-Морских Сил Украины), День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста;

— (День флота Украины, День Военно-Морских Сил Украины), День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста; 4 июля — День Национальной полиции Украины , День судебного эксперта Украины;

— , День судебного эксперта Украины; 5 июля — День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов;

6 июля — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины , Всемирный день поцелуя;

— , Всемирный день поцелуя; 7 июля — Ивана Купала , День работника природно-заповедного дела;

— , День работника природно-заповедного дела; 8 июля — День семьи ;

— ; 9 июля — День рыбака;

11 июля — Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада;

12 июля — Всемирный день бортпроводника, День фотографа;

15 июля — День украинских миротворцев;

16 июля — День бухгалтера Украины , День металлурга;

— , День металлурга; 20 июля — День шахмат в Украине, Международный день торта;

25 июля — День зубного техника;

26 июля — День парашютиста

28 июля — День украинской государственности , День крещения Киевской Руси — Украины, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста, День системного администратора;

— , — Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста, День системного администратора; 29 июля — День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины;

30 июля — День работников торговли, Международный День дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Планирование дел в месяц. Фото: depositphotos.com

Что известно о Дне украинской государственности

25 августа 2021 года президентом Украины Владимиром Зеленским был внесен проект Закона №5864 о признании Дня Украинской Государственности выходным днем.

Указ об установлении этого праздника Глава государства подписал 24 августа во время торжеств по случаю 30-летия независимости Украины.

31 мая 2022 года ВРУ приняла в целом законопроект №5864 о признании Дня Украинской Государственности (28 июля) праздничным выходным днем.

Этот праздник призван напоминать нам, что украинское государство имеет богатую тысячелетнюю историю. День Государственности введен в частности для противодействия российской дезинформации и историческим фейкам о якобы единстве происхождения украинского и русского народов.

В президентском указе отмечено, что история украинской государственности уходит своими корнями "времен основания города Киева и расцвета государства во времена князя Киевского Владимира Великого". Именно он, приняв в 988 году христианство, "свидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси".

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