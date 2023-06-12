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Новый государственный праздник и Ивана Купала: календарь на июль 2023

12 июня 2023 16:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь праздников на июль 2023 — что отметим и будут ли дополнительные выходные
Государственный праздник в Украине. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Второй месяц лета богат праздниками и событиями. В начале июля украинцев будет ждать Ивана Купала, а уже в конце месяца новый государственный праздник День Украинской Государственности. Он считается новым, ведь был официально внедрен только в прошлом году и из-за полномасштабного вторжения России так ни разу и не праздновался должным образом.

Новини.LIVE рассказывает, какие важные события, даты и праздники отметим в июле 2023 года, а также сколько будет выходных и рабочих дней.

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Несмотря на то, что во второй месяц лета есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 18 августа текущего года и, вероятно, будет продлено после этой даты еще на 90 дней.

Всего в июле 31 календарных дней. Из них 21 рабочий и 10 выходных.

Рабочими днями в июле будут:

  • 3-7 июля;
  • 10-14 июля;
  • 17-21 июля;
  • 24-28 июля.

Соответственно выходными будут:

  • 1 и 2 июля;
  • 8 и 9 июля;
  • 15 и 16 июля;
  • 22 и 23 июля;
  • 29 и 30 июля.

 

Выходные и рабочие дни в июле 2023 — будут ли украинцы отдыхать больше
Календарь на лето. Фото: freepik.com

Какие важные даты отметим в июле 2023 года

Украинцев ждут важные праздники и события с самого начала месяца. Да, 2 июля мы будем приветствовать военных с Днем Военно-морских сил Украины.

Через несколько дней, 4 июля, свой профессиональный праздник будут отмечать украинские полицейские.

А уже 7 июля нас ждет Ивана Купала — один из самых популярных народных праздников. 8 июля празднуем День семьи.

16 июля необходимо поздравить с профессиональным праздником всех бухгалтеров Украины. А 30 июля — работников торговли.

Праздник День Украинской Государственности, утвержденный Верховной Радой Украины в мае 2022 года, будет отмечаться 28 июля.

 

Какие важные даты отметим в июле 2023 года
Планирование дел в месяц. Фото: depositphotos.com

Календарь праздников на июль 2023 — все праздники и даты месяца

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в июле:

  • 1 июля День архитектуры Украины, День государственного регистратора, Международный день кооперативов;
  • 2 июля День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (День флота Украины, День Военно-Морских Сил Украины), День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста;
  • 4 июля День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины;
  • 5 июля — День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов;
  • 6 июля День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, Всемирный день поцелуя;
  • 7 июля Ивана Купала, День работника природно-заповедного дела;
  • 8 июля День семьи;
  • 9 июля — День рыбака;
  • 11 июля — Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада;
  • 12 июля — Всемирный день бортпроводника, День фотографа;
  • 15 июля — День украинских миротворцев;
  • 16 июля День бухгалтера Украины, День металлурга;
  • 20 июля — День шахмат в Украине, Международный день торта;
  • 25 июля — День зубного техника;
  • 26 июля — День парашютиста
  • 28 июля День украинской государственности, День крещения Киевской Руси Украины, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста, День системного администратора;
  • 29 июля — День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины;
  • 30 июля День работников торговли, Международный День дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

 

Календарь праздников на июль 2023 — все праздники и даты месяца
Планирование дел в месяц. Фото: depositphotos.com

Что известно о Дне украинской государственности

25 августа 2021 года президентом Украины Владимиром Зеленским был внесен проект Закона №5864 о признании Дня Украинской Государственности выходным днем.

Указ об установлении этого праздника Глава государства подписал 24 августа во время торжеств по случаю 30-летия независимости Украины.

31 мая 2022 года ВРУ приняла в целом законопроект №5864 о признании Дня Украинской Государственности (28 июля) праздничным выходным днем.

Этот праздник призван напоминать нам, что украинское государство имеет богатую тысячелетнюю историю. День Государственности введен в частности для противодействия российской дезинформации и историческим фейкам о якобы единстве происхождения украинского и русского народов.

В президентском указе отмечено, что история украинской государственности уходит своими корнями "времен основания города Киева и расцвета государства во времена князя Киевского Владимира Великого". Именно он, приняв в 988 году христианство, "свидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси".

 

Напомним, мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы.

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