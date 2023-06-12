Календарь праздников на июль 2023 — что отметим и будут ли дополнительные выходные

Новый государственный праздник и Ивана Купала: календарь на июль 2023
Второй месяц лета богат праздниками и событиями. В начале июля украинцев будет ждать Ивана Купала, а уже в конце месяца новый государственный праздник День Украинской Государственности. Он считается новым, ведь был официально внедрен только в прошлом году и из-за полномасштабного вторжения России так ни разу и не праздновался должным образом.
Новини.LIVE рассказывает, какие важные события, даты и праздники отметим в июле 2023 года, а также сколько будет выходных и рабочих дней.
Выходные и рабочие дни в июле 2023 — будут ли украинцы отдыхать больше
Несмотря на то, что во второй месяц лета есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 18 августа текущего года и, вероятно, будет продлено после этой даты еще на 90 дней.
Всего в июле 31 календарных дней. Из них 21 рабочий и 10 выходных.
Рабочими днями в июле будут:
- 3-7 июля;
- 10-14 июля;
- 17-21 июля;
- 24-28 июля.
Соответственно выходными будут:
- 1 и 2 июля;
- 8 и 9 июля;
- 15 и 16 июля;
- 22 и 23 июля;
- 29 и 30 июля.
Какие важные даты отметим в июле 2023 года
Украинцев ждут важные праздники и события с самого начала месяца. Да, 2 июля мы будем приветствовать военных с Днем Военно-морских сил Украины.
Через несколько дней, 4 июля, свой профессиональный праздник будут отмечать украинские полицейские.
А уже 7 июля нас ждет Ивана Купала — один из самых популярных народных праздников. 8 июля празднуем День семьи.
16 июля необходимо поздравить с профессиональным праздником всех бухгалтеров Украины. А 30 июля — работников торговли.
Праздник День Украинской Государственности, утвержденный Верховной Радой Украины в мае 2022 года, будет отмечаться 28 июля.
Календарь праздников на июль 2023 — все праздники и даты месяца
В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в июле:
- 1 июля — День архитектуры Украины, День государственного регистратора, Международный день кооперативов;
- 2 июля — День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (День флота Украины, День Военно-Морских Сил Украины), День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста;
- 4 июля — День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины;
- 5 июля — День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов;
- 6 июля — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, Всемирный день поцелуя;
- 7 июля — Ивана Купала, День работника природно-заповедного дела;
- 8 июля — День семьи;
- 9 июля — День рыбака;
- 11 июля — Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада;
- 12 июля — Всемирный день бортпроводника, День фотографа;
- 15 июля — День украинских миротворцев;
- 16 июля — День бухгалтера Украины, День металлурга;
- 20 июля — День шахмат в Украине, Международный день торта;
- 25 июля — День зубного техника;
- 26 июля — День парашютиста
- 28 июля — День украинской государственности, День крещения Киевской Руси — Украины, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста, День системного администратора;
- 29 июля — День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины;
- 30 июля — День работников торговли, Международный День дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
Что известно о Дне украинской государственности
25 августа 2021 года президентом Украины Владимиром Зеленским был внесен проект Закона №5864 о признании Дня Украинской Государственности выходным днем.
Указ об установлении этого праздника Глава государства подписал 24 августа во время торжеств по случаю 30-летия независимости Украины.
31 мая 2022 года ВРУ приняла в целом законопроект №5864 о признании Дня Украинской Государственности (28 июля) праздничным выходным днем.
Этот праздник призван напоминать нам, что украинское государство имеет богатую тысячелетнюю историю. День Государственности введен в частности для противодействия российской дезинформации и историческим фейкам о якобы единстве происхождения украинского и русского народов.
В президентском указе отмечено, что история украинской государственности уходит своими корнями "времен основания города Киева и расцвета государства во времена князя Киевского Владимира Великого". Именно он, приняв в 988 году христианство, "свидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси".
Напомним, мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы.