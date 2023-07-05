День бікіні — цікаві факти, історія свята та фото першого відкритого купальника

Дівчина Мішелін Бернадіні позує у бікіні. Фото: Pinterest

Сьогодні, 5 липня, світ відзначає незвичне свято — День бікіні. Дата урочистості обрана невипадково, адже саме цього дня 1946 року під час показу моди в Парижі французька стриптизерка Мішелін Бернардіні показала світові перший роздільний купальник — бікіні. Створив цей модний витвір з двох смужок дизайнер Луї Реар.

На честь свята 5 липня розповідаємо цікаві факти пов'язані з бікіні та демонструємо історичні фото першого відкритого купальника.

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Як Мішелін Бернардіні увійшла в історію моди

77 років тому бікіні був надто відвертий. Жодна професійна модель не наважувалась продефілювати у ньому. Саме тому дизайнеру довелося, звернутися за допомогою до танцівниці еротичних танців.

Свою згоду дала Мішелін Бернадіні, таким чином увійшовши в історію моди. Її знають як дівчину, яка позувала у першому в світі бікіні.

Мішелін Бернадіні у першому в світі бікіні. Луї Реар з новою моделлю бікіні. Архівні фото

Сумна історія появи назви роздільного жіночого купальника

Назва "бікіні" була придумана випадково за чотири дні до показу, коли американська армія проводила ядерні випробування в рамках операції "Перехрестя" на атолі Бікіні в Тихому океані.

Випробовування атомної бомби на атолі Бікіні в Тихому океані. Архівне фото

Що цікаво, одночасно з Реаром мініатюрний роздільний купальник представив французький модельєр Жак Хейм. Своїй новинці він дав назву "Атом" і позиціонував її як найменший купальний костюм у світі.

Але Луї Реар заявив, що його бікіні менше, ніж "Атом", і придумав слоган "Бікіні — розділений Атом". Таким чином Реар відстояв своє право на винахід найменшого в світі купального костюма, а ім'я Жака Хейма відійшло в тінь.

Жінки в бікіні — від осудження до звеличення

Майже 10 років бікіні був сороміцьким одягом, який "пристойним жінкам" надягати не можна. У газетах писали, що такий купальник "розповідає про жінку майже все, за винятком її дівочого прізвища".

У Франції, Португалії та Іспанії бікіні заборонили на державному рівні на всіх курортах 1949 року. А в Німеччині бікіні не дозволяли носити аж до 70-х років.

1951 року в Лондоні відбулася знакова подія в історії бікіні — пройшов конкурс Festival Bikini Contest, який незабаром перейменували на "Міс Світу". Нескладно здогадатися, що сутність цього конкурсу полягала в тому, що учасниці виходили на сцену у бікіні. Цей захід справив фурор.

Конкурс Festival Bikini Contest. Архівне фото

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оголосив бікіні гріхом. Після цього були нові заборони, і бікіні "забанили" ще кілька країн: Бельгія, Португалія, Австралія та деякі штати США. Заборони дісталися і до Голлівуду, де аж до 60-х бікіні не з'являлося на екрані.

Першою серед світових зірок, яка ризикнула позувати у відвертому на той час купальнику, стала акторка та секс-символ Франції Бріджит Бардо. 1953 року красуня знялася в бікіні на Лазурному узбережжі під час Каннського кінофестивалю.

А справжні зміни почалися три роки потому, коли на екрани вийшов фільм "І Бог створив жінку" з Бардо. Знаменитості вдалося переконати світ, що такий відкритий купальник — це справжня мода та краса.

Юна Бріджит Бардо перша зі знаменитостей показала купальник бікіні. Фото: Pinterest

Модель відвертого на той час купальника не лише принесла Бріджит популярність, але й змусила жінок придбати його, щоб покрасуватися на модних італійських та французьких курортах. Попит був настільки великим, що швейні фабрики працюючи у три зміни, ще кілька років не могли задовольнити всіх замовниць.

Після французької кіноактриси купальник приміряла Мерилін Монро у фільмі "Ніагара". Акторка позувала на фотосесії у бікіні в гороховий принт.

Мерилін Монро позує у бікіні в гороховий принт. Фото: Pinterest

Шведська модель та акторка Урсула Андресс продемонструвала чарівний білий купальник у воді й знялася у ньому в фільмі "Доктор Ноу".

Урсула Андресс у фільмі "Доктор Ноу. Фото: Pinterest

Черговий прорив в пляжній моді стався в 1958 році, коли була винайдена лайкра. Цей еластичний і швидковисихаючий матеріал досі залишається незамінним при створенні купальників.

Вже з 1960-х років дівчата без сорому носили купальники бікіні на пляжах різних фасонів та кольорів. У 1964 році бікіні вперше з'являється на обкладинці глянцевого видання Sports Illustrated, остаточно ставши головним трендом пляжної моди.

Купальник бікіні вперше на обкладинці глянцю. Фото: Pinterest

В останній чверті ХХ століття модні дизайнери почали активно удосконалювати бікіні. У 70-х на їх основі з'явилася модель з двох стрічок. У 80-х у моду увійшли трусики "танго", пошиті з двох текстильних трикутників з тоненькою смужкою. А у 90-хи їм на зміну прийшли спортивні моделі бікіні. Всі ці моделі актуальні й у наші дні.

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