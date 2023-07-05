День бикини — интересные факты, история праздника и фото первого открытого купальника

Девушка Мишелин Бернадин позирует в бикини. Фото: Pinterest

Сегодня, 5 июля, мир отмечает необычный праздник — День бикини. Дата торжества выбрана неслучайно, ведь именно в этот день в 1946 году во время показа моды в Париже французская стриптизерша Мишелин Бернардини показала миру первый раздельный купальник — бикини. Создал это модное творение из двух полосок дизайнер Луи Реар.

В честь праздника 5 июля рассказываем интересные факты, связанные с бикини, и демонстрируем исторические фото первого открытого купальника.

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Как Мишелин Бернардини вошла в историю моды

77 лет назад бикини был слишком откровенен. Ни одна профессиональная модель не решалась продефилировать в нем. Именно поэтому дизайнеру пришлось обратиться за помощью к танцовщице эротических танцев.

Свое согласие дала Мишелин Бернадини, таким образом, войдя в историю моды. Ее знают как девушку, позировавшую в первом в мире бикини.

Мишелин Бернадини в первом мире бикини. Луи Реар с новой моделью бикини. Архивные фото

Печальная история появления раздельного женского купальника

Название "бикини" было придумано случайно за четыре дня до показа, когда американская армия проводила ядерные испытания в рамках операции "Перекресток" на атолле Бикини в Тихом океане.

Испытание атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане. Архивное фото

Что любопытно, одновременно с Реаром миниатюрный раздельный купальник представил французский модельер Жак Хейм. Своей новинке он дал название "Атом" и позиционировал его как самый маленький купальный костюм в мире.

Но Луи Реар заявил, что его бикини меньше, чем "Атом", и придумал слоган "Бикини — разделенный Атом". Таким образом Реар отстоял свое право на изобретение самого маленького в мире купального костюма, а имя Жака Хейма ушло в тень.

Женщины в бикини — от осуждения до восхищения

Почти 10 лет бикини был срамной одеждой, которую "пристойным женщинам" надевать нельзя. В газетах писали, что такой купальник "рассказывает о женщине почти все, за исключением ее девичьей фамилии".

Во Франции, Португалии и Испании бикини запретили на государственном уровне во всех курортах 1949 года. А в Германии бикини не разрешали носить вплоть до 70-х годов.

В 1951 году в Лондоне произошло знаковое событие в истории бикини — прошел конкурс Festival Bikini Contest, который вскоре был переименован в "Мисс Мира". Несложно догадаться, что суть конкурса заключалась в том, что участницы выходили на сцену в бикини. Это мероприятие произвело фурор.

Конкурс Festival Bikini Contest. Архивное фото

Недовольна была католическая церковь: папа Пий XII осудил победительницу из Швеции, в результате чего Ватикан объявил бикини грехом. После этого последовали новые запреты, и бикини "забанили" еще несколько стран: Бельгия, Португалия, Австралия и некоторые штаты США. Запреты добрались и до Голливуда, где до 60-х бикини не появлялось на экране.

Первой среди мировых звезд, рискнувшей позировать в откровенном купальнике, стала актриса и секс-символ Франции Бриджит Бардо. 1953 красавица снялась в бикини на Лазурном побережье во время Каннского кинофестиваля.

А настоящие перемены начались три года спустя, когда на экраны вышел фильм "И Бог сотворил женщину" из Бардо. Знаменитости удалось убедить мир, что такой открытый купальник — это настоящая мода и красота.

Юная Бриджит Бардо первой из знаменитостей показала купальник бикини . Фото: Pinterest

Модель откровенного купальника не только принесла Бриджит популярность, но и заставила женщин приобрести его, чтобы покрасоваться на модных итальянских и французских курортах. Спрос был столь велик, что швейные фабрики работая в три смены, еще несколько лет не могли удовлетворить всех заказчиц.

После французской киноактрисы купальник примерила Мэрилин Монро в фильме "Ниагара". Актриса позировала на фотосессии в бикини в гороховый принт.

Мэрилин Монро позирует в бикини в горохе. Фото: Pinterest

Шведская модель и актриса Урсула Андресс продемонстрировала очаровательный белый купальник в воде и снялась в нем в фильме "Доктор Ноу".

Урсула Андресс в фильме "Доктор Ноу. Фото: Pinterest

Очередной прорыв в пляжной моде произошел в 1958 году, когда была изобретена лайкра. Этот эластичный и быстросохнущий материал до сих пор остается незаменимым при создании купальников.

Уже с 1960-х годов девушки без стыда носили бикини купальники на пляжах разных фасонов и цветов. В 1964 году бикини в первый раз возникает на обложке глянцевого издания Sports Illustrated, совсем став главным трендом пляжной моды.

Купальник бикини впервые на глянцевой обложке. Фото: Pinterest

В последней четверти XX века модные дизайнеры начали активно совершенствовать бикини. В 70-х на их основе появилась модель из двух лент. В 80-х в моду вошли трусики "танго", сшитые из двух текстильных треугольников с тоненькой полоской. А в 90-е им на смену пришли спортивные модели бикини. Все эти модели актуальны и в наши дни.

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