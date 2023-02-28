У Перу затримали чоловіка, який носив з собою мумію

В Перу затримали чоловіка, який носив з собою у сумці-холодильнику мумію: він називав її Хуанітою
У Перу поліція зупинила кур'єра із підозрілим багажем і не дарма. Виявилось, що чоловік носив з собою у сумці-холодильнику дуже дивну знахідку — античну мумію та називав її Хуанітою.
Про це повідомляє BBC.
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Дуже дивна знахідка
Працівники поліції звернули увагу на дивного чоловіка на стародавньому археологічному місці у місті Пуно. Той поводив себе так, наче перебував у стані алкогольного сп'яніння. Коли вони провели обшук, то виявили в його сумці-холодильнику античну мумію.
Чоловік "представив" мумію поліцейським Хуанітою та заявив, що живе з нею разом в кімнаті, зберігає її в коробці біля телевізора та вважає її своєю духовною подругою. Залишки тіла він взяв з собою на прогулянку, щоб показати її друзям.
Він уточнив, що мумія належить його батькові, але не уточнив, як саме вона опинилася в нього.
Ким насправді є Хуаніта
Експерти проаналізували тіло мумії та заявили, що їй від 600 до 800 років і насправді це чоловік, а не жінка, як стверджує чоловік. Муміфікованому чоловіку на час смерті було понад 45 років, і він був 1,51 метра заввишки.
Мумія має сліди бинту та похована у позі ембріона, що є типовим явищем для давньоіспанських поховань у цьому районі.
"До того, як у Перу прибули іспанські конкістадори, муміфікацію практикувало багато різних культур. Деякі мумії поховали, а інші — виносили на показ під час великих фестивалів", — пояснили фахівці.
Поліція вилучила мумію з сумки-холодильника кур'єра та передала її міністерству культури Перу, що опікується культурною спадщиною країни. А от чоловіка, який перевозив мумію, та двох його друзів, віком від 23 до 26 років, затримали та взяли під слідство через можливі злочини проти культурної спадщини Перу.
Нагадаємо, вчені виявили дві 3000-річні мумії у позі ембріона на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії. З'ясувалося, що вони "зібрані" із фрагментів тіл шести людей.
Археологи у Єгипті знайшли мумію, якій імовірно близько 4300 років. Знайдена у нещодавно розкопаній гробниці мумія є найстарішою і найповніше збереженою в історії країни.