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В Перу затримали чоловіка, який носив з собою у сумці-холодильнику мумію: він називав її Хуанітою

28 лютого 2023 23:35
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Перу затримали чоловіка, який носив з собою мумію
Мумія Хуаніта
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Перу поліція зупинила кур'єра із підозрілим багажем і не дарма. Виявилось, що чоловік носив з собою у сумці-холодильнику дуже дивну знахідку — античну мумію та називав її Хуанітою.

Про це повідомляє BBC.

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Дуже дивна знахідка

Працівники поліції звернули увагу на дивного чоловіка на стародавньому археологічному місці у місті Пуно. Той поводив себе так, наче перебував у стані алкогольного сп'яніння. Коли вони провели обшук, то виявили в його сумці-холодильнику античну мумію.

Чоловік "представив" мумію поліцейським Хуанітою та заявив, що живе з нею разом в кімнаті, зберігає її в коробці біля телевізора та вважає її своєю духовною подругою. Залишки тіла він взяв з собою на прогулянку, щоб показати її друзям. 

Він уточнив, що мумія належить його батькові, але не уточнив, як саме вона опинилася в нього.

Ким насправді є Хуаніта

Експерти проаналізували тіло мумії та заявили, що їй від 600 до 800 років і насправді це чоловік, а не жінка, як стверджує чоловік. Муміфікованому чоловіку на час смерті було понад 45 років, і він був 1,51 метра заввишки.

Мумія має сліди бинту та похована у позі ембріона, що є типовим явищем для давньоіспанських поховань у цьому районі. 

"До того, як у Перу прибули іспанські конкістадори, муміфікацію практикувало багато різних культур. Деякі мумії поховали, а інші — виносили на показ під час великих фестивалів", — пояснили фахівці.

Поліція вилучила мумію з сумки-холодильника кур'єра та передала її міністерству культури Перу, що опікується культурною спадщиною країни. А от чоловіка, який перевозив мумію, та двох його друзів, віком від 23 до 26 років, затримали та взяли під слідство через можливі злочини проти культурної спадщини Перу.

Нагадаємо, вчені виявили дві 3000-річні мумії у позі ембріона на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії. З'ясувалося, що вони "зібрані" із фрагментів тіл шести людей. 

Археологи у Єгипті знайшли мумію, якій імовірно близько 4300 років. Знайдена у нещодавно розкопаній гробниці мумія є найстарішою і найповніше збереженою в історії країни.

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