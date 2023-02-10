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Британець виловив надзвичайно рідкісного та дорогого синього лобстера

10 лютого 2023 23:50
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Британії чоловік виловив рідкісного синього лобстера
Синій лобстер
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Риболов з Великої Британії буквально спіймав удачу за хвіст. Йому вдалося виловити надзвичайно рідкісного синього омара. Особина такого кольору зустрічається в природі один раз на два мільйони випадків.

Про це пише BBC.

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Щасливчиком став 28-річний Стюарт Браун, який родом із графства Даун. Чоловік розповів, що навіть не повірив одразу своїм очам, коли побачив, який улов він витяг з води. 

Омар

Він знав, що за омара такого рідкісного забарвлення можна отримати шалені гроші, однак вирішив не шкодити витвору природи. Синій омар опинився на волі, у водоймі біля узбережжя Белфаста. 

"Він знову у затоці. Сподіваюсь, якщо його хтось спіймає, то теж випустить", — написав у соцмережах Браун, опублікувавши фото рідкісного вилову.

Браун поділився, що інші рибалки, яким він розповів про дивний улов, навіть попри свій великий стаж риболовлі ніколи не бачили такого омара.

Чи існують сині омари

Зазвичай омари мають панцир темно-коричневого кольору. Інколи він може мати незвичайні відтінки: помаранчевий, червоний, жовтий. Синій лобстер нічим не відрізняється від своїх побратимів "звичайного" кольору. 

Тим часом вчені та дослідники кажуть, що синій омар — наслідок генетики. Білок, який відповідає за колір екзоскелета, вочевидь, виробився у тілі членистонога в надлишку. Тож так омар став яскраво синього відтінку. Втім навіть такі "мутації" все ж  доволі рідкісне явище, яке зустрічається в особини раз на два мільйони випадків. 

Тварини дивують світ. Так у Португалії пес встановив світовий рекорд та увійшов до Книги Гіннеса як найстаріший собака у світі. 1 лютого йому виповнилося 30 років та 266 днів.

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