В Британии мужчина выловил редкого синего лобстера

Синий лобстер

Рыболов из Великобритании буквально поймал удачу за хвост. Ему удалось выловить очень редкого синего омара. Особь такого цвета встречается в природе один раз на два миллиона случаев.

Об этом пишет BBC.

Что известно о чудо-омаре

Счастливчиком стал 28-летний Стюарт Браун, родом из графства Даун. Муж рассказал, что даже не поверил сразу своим глазам, когда увидел, какой улов он вытащил из воды.

Он знал, что за омара такой редкой окраски можно получить сумасшедшие деньги, однако решил не вредить произведению природы. Синий омар оказался на свободе, в водоеме у побережья Белфаста.

"Он снова в заливе. Надеюсь, если его кто-то поймает, то тоже выпустит", — написал в соцсетях Браун, опубликовав фото редкого отлова.

Браун поделился, что другие рыбаки, которым он рассказал об удивительном улове, даже несмотря на свой большой стаж рыбалки никогда не видели такого омара.

Существуют ли синие омары

Обычно у омаров панцирь темно-коричневого цвета. Иногда он может иметь необычные оттенки: оранжевый, красный, желтый. Синий лобстер ничем не отличается от своих собратьев "обычного" цвета.

Между тем, ученые и исследователи говорят, что синий омар — следствие генетики. Белок, отвечающий за цвет экзоскелета, очевидно, выработался в теле членистонога в избытке. Так что омар стал ярко синего оттенка. Впрочем, даже такие "мутации" все же довольно редкое явление, которое встречается лишь однажды на два миллиона случаев.

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