Пес Бобі

У Португалії пес встановив світовий рекорд та увійшов до Книги Гіннеса як найстаріший собака у світі. 1 лютого йому виповнилося 30 років та 266 днів.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Пес Бобі прожив 30 років

У пресслужбі Книги рекордів Гіннеса розповіли, що до Бобі рекордсменом був пес Блуї. Однак, після підрахунків виявилось, що Бобі є не лише старшим за Блуї, а й взагалі найстарішим собакою в історії — інших випадків такого тривалого життя у тварини раніше не зафіксували.

Станом на 1 лютого 2023 року Бобі виповнюється 30 років 266 днів. Він прожив все своє життя з родиною Коста в сільській місцевості Конкейрос, що в Лейрії, Португалії. Пес Бобі є чистокровним рафейро-ду-Алентежу. Це порода собак-охоронців худоби із середньою тривалістю життя 12-14 років.

Цікаво, що Блуї прожив 29 років та 5 місяців. Він був австралійським пастушим собакою.

Бобі міг загинути у перший ж день життя

Один із членів родини Коста розповів, що йому було 8 років, коли народився Бобі. Їхня сім'я завжди розводила багато собак, бо батько займався мисливством. У якийсь момент у сім'ї дійшли висновку, що більше не можуть утримувати таку кількість тварин, тому новонароджених цуценят вирішили вбити.

"На жаль, у той час літні люди, які не могли мати більше тварин вдома, вважали нормальним закопувати тварин у яму, щоб вони не вижили", — пояснив Леонель Коста.

Вже наступного дня після появи цуценят, старші родичі Коста зайшли у кімнату і забрали цуценят, але одного випадково не побачили. Це був маленький Бобі.

Леонель пригадав, що потім він з братами дуже сумував, але звернув увагу, що їх собака Гіра відвідує флігель, де й народилися цуценята. Хлопчики здивувалися, адже якщо цуценят вже нема, то дивує для чого собака туди ходить. Вони вирішили прослідкувати за Гірою в одну з її подорожей, де й виявили Бобі. На щастя, він уникнув тієї ж долі, що й його брати й сестри, оскільки "замаскувався" посеред гілок.

Так діти вирішили зберегти існування Бобі у таємниці від батьків, аби вони не вбили його. Вони вирішили перечекати, поки у цуценяти не відкриються очі. Хлопцям вдалося зберегти Бобі, тож коли батьки таки викрили таємницю дітей, робити щось погане із цуциком було надто пізно. Так він став членом родини.

Як Бобі вдалося прожити так довго

Леонель Коста каже, що секрет довголіття Бобі є спокійна атмосфера, у якій він проживав. Їх будинок далеко від міст. Пес ніколи не сидів на ланцюгу, натомість багато гуляв та бігав лісами та сільськогосподарськими угіддями навколо.

Старий Бобі вже не так часто гуляє. Йому важко ходити, тож прогулянки можливі хіба-що на заньому дворі з чотирма котами, які стали його вірними друзями. У Бобі також погіршився зір. Леонель часто помічає, як він стикається з перешкодами, коли йде.

Наразі Бобі обожнює багато спати, особливо після смачного обіду. А у холодну пору улюблене місце собаки біля багаття.

Дієта Бобі не була досконалою. Він їв звичайну їжу, що й решта членів родини. Але Леонель завжди замочує їжу у воді, перш ніж подавати її своїм вихованцям, щоб очистити її від більшості приправ.

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