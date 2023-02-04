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Прожил вдвое дольше нормы: в Португалии 30-летний пес побил рекорд Гиннеса

4 февраля 2023 22:37
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Португалии пес установил мировой рекорд и вошел в Книгу Гиннеса, как старейшая собака в мире
Пес Бобби
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Португалии пес установил мировой рекорд и вошел в Книгу Гиннеса, как старейшая собака в мире. 1 февраля ему исполнилось 30 лет и 266 дней.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

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Пес Бобби прожил 30 лет

В пресс-службе Книги рекордов Гиннеса рассказали, что до Бобби рекордсменом был пес Блуи. Однако, после подсчетов оказалось, что Боби является не только старше Блуи, но и вообще самой старой собакой в истории — других случаев такой длительной жизни у животного раньше не зафиксировали.

По состоянию на 1 февраля 2023 года Бобе исполняется 30 лет 266 дней. Он прожил всю свою жизнь с семьей Коста в сельской местности Конкейрос в Лейрии, Португалии. Пес Боби является чистокровным рафейро-ду-Алентежем. Это порода собак-хранителей скота со средней продолжительностью жизни 12-14 лет.

Интересно, что Блуи прожил 29 лет и 5 месяцев. Он был австралийской пастушьей собакой.

Бобби мог погибнуть в первый же день жизни

Один из членов семьи Коста рассказал, что ему было 8 лет, когда родился Бобби. Их семья всегда разводила много собак, потому что отец занимался охотой. В какой-то момент в семье пришли к выводу, что больше не могут содержать такое количество животных, поэтому новорожденных щенков решили убить.

"К сожалению, пожилые люди, которые не могли иметь больше животных дома, считали нормальным закапывать животных в яму, чтобы они не выжили", — пояснил Леонель Коста.

Уже на следующий день после появления щенков старшие родственники Коста вошли в комнату и забрали щенков, но одного случайно не увидели. Это был маленький Бобби.

Леонель вспомнил, что потом он с братьями очень грустил, но обратил внимание, что их собака Гира посещает флигель, где и родились щенки. Мальчики удивились, ведь если щенков уже нет, то удивляет для чего собака туда ходит. Они решили проследить за Гирой в одно из ее путешествий, где и обнаружили Бобби. К счастью, он избежал той же судьбы, что и его братья и сестры, поскольку "замаскировался" посреди ветвей.

Так дети решили сохранить существование Боби в секрете от родителей, чтобы они не убили его. Они решили переждать, пока у щенка не откроются глаза. Ребятам удалось сохранить Боби, так что когда родители таки разоблачили тайну детей, делать что-то плохое с цуциком было слишком поздно. Так он стал членом семьи.

Как Бобби удалось прожить так долго

Леонель Коста говорит, что секрет долголетия Бобби есть спокойная атмосфера, в которой он проживал. Их дом вдали от городов. Пес никогда не сидел на цепи, зато много гулял и бегал по лесам и сельскохозяйственным угодьям вокруг.

Старик Боби уже не так часто гуляет. Ему тяжело ходить, так что прогулки возможны разве что на занем дворе с четырьмя котами, которые стали его верными друзьями. У Боби также ухудшилось зрение. Леонель часто замечает, как он сталкивается с препятствиями, когда идет.

Пока Боби обожает много спать, особенно после вкусного обеда. А в холодное время любимое место собаки у костра.

Диета Бобби не была совершенной. Он ел обычную пищу, что и остальные члены семьи. Но Леонель всегда замачивает пищу в воде, прежде чем подавать ее своим питомцам, чтобы очистить ее от большинства приправ.

Напомним, в Виннице у 9-месячного мальчика выросли рекордно длинные волосы , которые, на первый взгляд, даже напоминают парик. Удивительную шевелюру малыша зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины.

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