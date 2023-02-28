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В Перу задержали мужчину, который носил с собой в сумке-холодильнике мумию: он называл ее Хуанитой

28 февраля 2023 23:35
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Перу задержали мужчину, носившего с собой мумию
Мумия Хуанита
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Перу полиция остановила курьера с подозрительным багажом и не зря. Оказалось, что мужчина носил с собой в сумке-холодильнике очень странную находку — античную мумию и называл ее Хуанитой.

Об этом сообщает BBC .

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Очень странная находка

Сотрудники полиции обратили внимание на странного мужчину на древнем археологическом месте в городе Пуно. Тот вел себя так, будто находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда они провели обыск, обнаружили в его сумке-холодильнике античную мумию.

Мужчина "представил" мумию полицейским Хуанитой и заявил, что живет с ней вместе в комнате, хранит ее в коробке у телевизора и считает ее своей духовной подругой. Остатки тела он взял с собой на прогулку, чтобы показать ее друзьям.

Он уточнил, что мумия принадлежит его отцу, но не уточнил, как именно она очутилась у него.

Кем на самом деле является Хуанита

Эксперты проанализировали тело мумии и заявили, что ей от 600 до 800 лет и в самом деле это мужчина, а не женщина, как утверждает мужчина. Мумифицированному мужчине на время смерти было более 45 лет, и он был 1,51 метра в высоту.

Мумия имеет следы бинта и похоронена в позе эмбриона, являющегося типичным явлением для древнеиспанских захоронений в этом районе.

"До того, как в Перу прибыли испанские конкистадоры, мумификацию практиковало много разных культур. Некоторые мумии похоронили, а другие - выносили на показ во время больших фестивалей", - объяснили специалисты.

Полиция изъяла мумию из сумки-холодильника курьера и передала ее министерству культуры Перу, которое занимается культурным наследием страны. А вот мужчину, который перевозил мумию, и двух его друзей в возрасте от 23 до 26 лет, задержали и взяли под следствие из-за возможных преступлений против культурного наследия Перу.

Ученые обнаружили две 3000-летние мумии в позе эмбриона на Внешних Гебридских островах Шотландии. Выяснилось, что они "собраны" из фрагментов тел шести человек.

Археологи в Египте обнаружили мумию , которой предположительно около 4300 лет. Найденная в недавно раскопанной гробнице мумия является старейшей и полно сохранившейся в истории страны.

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