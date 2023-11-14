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В якому кольорі зустрічати Новий рік 2024, щоб не відлякати Дерев'яного Дракона

14 листопада 2023 18:54
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що вдягнути на Новий рік 2024 — повний перелік кольорів, які принесуть успіх
Компанія весело святкує Новий рік. Фото: iStockphoto
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

З кожним днем чарівне свято Новий рік стає до нас все ближчим. І коли, як не зараз, готуватися до цієї особливої події. Прийдешній 2024-й рік пройде під заступництвом Зеленого Дерев'яного Дракона, який вважається наймогутнішим знаком. Тож, важливо знати, які кольори можуть відлякати символ року, а які навпаки привернуть щастя та успіх. 

Новини.LIVE підготував корисні поради експертів, які допоможуть обрати святковий одяг успішних кольорів й уникнути відтінків, які точно не сподобаються Дракону. 

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Які кольори не підходять для святкування нового 2024 року —  повний перелік

Могутній символ Зелений Дерев'яний Дракон обіцяє стабільність та позитивні події у прийдешньому році. Проте, за китайської традиції, існують певні кольори, які можуть відлякати щасливу енергію. Їх слід уникати. 

2024 року такими кольорами будуть: 

  • чорний;
  • темно-шоколадний;
  • темно-коричневий;
  • темно-жовтий;
  • синій.

Не варто обирати одяг цих відтінків для святкування Нового року. Також слід уникати цих кольорів в інтер'єрі та новорічній атрибутиці.

 

Які кольори не підходять для святкування нового 2024 року —  повний перелік
Компанія весело святкує Новий рік. Фото: iStockphoto

Чому чорний під забороною у новорічну ніч 2024 року

Це один з найпопулярніших кольорів, який практично завжди є доречним та стильним. Він здатен приховати недоліки фігури та навпаки підкреслити усі принади. Також чорний добре поєднується практично з усіма кольорами. Проте він асоціюється зі смутком і важкістю. Часто за ним стоять такі явища, як незаконність, обман, жорстокість.

 

Чому чорний під забороною у новорічну ніч 2024 року
Дівчина у чорному платті відзначає Новий рік. Фото: depositphotos.com

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2024, щоб привернути щасливу енергію Дракона

Оскільки 2024 — рік Зеленого Дерев'яного Дракона, то логічно, що саме зелений та його відтінки будуть особливо актуальними. 

Цей колір символізує природу, гармонію та зростання. А також оновлення та початок нового життя. Тож, обравши саме зелене вбрання, ви "розкажете" Дракону про своє бажання бути в гармонії з природою та досягти росту в усіх сферах життя.

 

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2024, щоб привернути щасливу енергію Дракона
Модні сукні на Новий рік 2024. Фото: Pinterest

Також привернуть увагу Дракона такі яскраві кольори як золотий та срібний. Вони символізуватимуть бажання стати успішними та готовність працювати над збагаченням, причому це стосується не тільки фінансового, а й морально-духовного збагачення. 

 

Що вдягнути на Новий рік 2024 — кольори, які принесуть успіх
Дівчата у яскравих сукнях зустрічають Новий рік. Фото: istockphoto.com

Також ідеально підійде для зустрічі Нового 2024 року червоний колір та всі його відтінки. Адже у китайців червоний — символ удачі, щастя, благородства. Є повір'я, що він відганяє злих духів. Тому цей колір часто вважається оберегом від негативу.

Червоний — колір лідерства, завзятості, наполегливості й динамічності. Якщо ви оберете саме його, то чекайте, що 2024 рік пройде динамічно, яскраво  й принесе багато позитивних змін. 

 

Які кольори слід обрати для святкування Нового року 2024
Дівчина відзначає Новий рік у червоній сукні. Фото: google.com

Звичайно, позитивним та щасливим буде білий колір. Білий у Китаї позначає перехід з одного в інше, перетворення, переродження. У китайській теорії про п'ять першоелементів білий співвідносився із золотом. Це говорить про те, що китайці в давнину шанували білий колір як символ чистоти. Це ставить його в розряд кольорів, що відбивають природу чистоти, сяйва та повноти.

 

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2024, щоб задобрити Дерев'яного Дракона
Дівчата у білих вбраннях зустрічають Новий рік. Фото: depositphotos.com

Рік Кролика ми зустрічали в тихій домашній атмосфері, де головний акцент робився на домашній затишок. Рік Дракона має протилежні мотиви. Його потрібно зустрічати з шиком. Тож, експерти радять додати до свого образу багато яскравої фурнітури. Це можуть бути паєтки, стрази, яскрава біжутерія, камінці тощо. 

Одяг має підкреслювати індивідуальність та увиразнювати темперамент. Тут варто проявити свою особистість на повну, але головне не затьмарити водночас господаря вечірки.

 

У чому зустрічати 2024 рік
Компанія зустрічає Новий рік. Фото: istockphoto.com

Як обрати найкращий відтінок для святкування Нового року 2024

Вибір кольору для новорічного святкування — це також про особисті уподобання та індивідуальний стиль. Варто пам'ятати, що Новий рік — це свято радості, і кольори можуть допомогти вам виразити свій настрій та почуття. Тому обирайте той, який найбільше до душі, та святкуйте Новий рік в радісній атмосфері.

 

Раніше ми писали, які страви приготувати, щоб задобрити символ року Дерев'яного Дракона та які кольори обрати для новорічного стола. 

Також астрологи розповіли, які п'ять знаків Зодіаку розбагатіють 2024 року

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