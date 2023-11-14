Что надеть на Новый год 2024 — полный перечень цветов, которые принесут успех

Компания весело празднует Новый год. Фото: iStockphoto

С каждым днем волшебный праздник Новый год становится все ближе к нам. И когда, как не сейчас, готовиться к этому особому событию. Грядущий 2024-й год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона, который считается самым могущественным знаком. Поэтому важно знать, какие цвета могут отпугнуть символ года, а какие наоборот привлекут счастье и успех.

Новини.LIVE подготовил полезные советы экспертов, которые помогут выбрать праздничную одежду успешных цветов и избежать оттенков, которые точно не понравятся Дракону.

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Могущественный символ Зеленый Деревянный Дракон обещает стабильность и позитивные события в будущем году. Однако, по китайской традиции, существуют некоторые цвета, которые могут отпугнуть счастливую энергию. Их следует избегать.

В 2024 году такими цветами будут:

черный;

темно-шоколадный;

темно-коричневый;

темно-желтый;

синий.

Не стоит выбирать одежду этих оттенков для нового года. Также следует избегать этих цветов в интерьере и новогодней атрибутике.

Компания весело празднует Новый год. Фото: iStockphoto

Почему черный под запретом в новогоднюю ночь 2024 года

Это один из самых популярных цветов, который практически всегда уместен и стилен. Он способен скрыть недостатки фигуры и наоборот подчеркнуть все плюсы. Также черный хорошо сочетается практически со всеми цветами. Тем не менее он ассоциируется с грустью и тяжестью. Часто за ним стоят такие явления как незаконность, обман, жестокость.

Девушка в черном платье отмечает Новый год. Фото: depositphotos.com

В каком цвете встречать Новый год 2024, чтобы привлечь счастливую энергию Дракона

Поскольку 2024 — год Зеленого Деревянного Дракона, то логично, что именно зеленый и его оттенки будут особенно актуальными.

Этот цвет символизирует природу, гармонию и рост. А также обновление и начало новой жизни. Поэтому, выбрав именно зеленый наряд, вы "расскажете" Дракону о своем желании быть в гармонии с природой и достичь роста во всех сферах жизни.

Модные платья на Новый год 2024 года. Фото: Pinterest

Также привлекут внимание Дракона такие яркие цвета, как золотой и серебряный. Они будут символизировать желание стать успешными и готовность работать над обогащением, причем это касается не только финансового, но и морально-духовного обогащения.

Девушки в ярких платьях встречают Новый год. Фото: istockphoto.com

Также идеально подойдет для встречи Нового 2024 года красный цвет и все его оттенки. Ведь у китайцев красный символ удачи, счастья, благородства. Есть поверье, что он отгоняет злых духов. Поэтому этот цвет часто считается оберегом от негатива.

Красный — цвет лидерства, упорства, настойчивости и динамичности. Если вы выберете именно его, то ждите, что 2024 пройдет динамично, ярко и принесет много положительных изменений.

Девушка отмечает Новый год в красном платье. Фото: google.com

Конечно, положительным и счастливым будет белый цвет. Белый в Китае обозначает переход из одного в другое состояние, преобразование, перерождение. В китайской теории о пяти первоэлементах белый соотносился с золотом. Это говорит, что китайцы в древности уважали белый цвет как символ чистоты. Это ставит его в разряд цветов, отражающих природу чистоты, сияния и полноты.

Девушки в белых нарядах встречают Новый год. Фото: depositphotos.com

Год Кролика мы встречали в тихой домашней атмосфере, где главный упор делался на домашний уют. Год Дракона имеет противоположные мотивы. Его нужно встречать с шиком. Итак, эксперты советуют добавить к своему образу много яркой фурнитуры. Это могут быть пайетки, стразы, яркая бижутерия, камни и т.д.

Одежда должна подчеркивать индивидуальность и темперамент. Здесь стоит проявить свою личность во всю, но главное не затмить одновременно хозяина вечеринки.

Компания встречает Новый год. Фото: istockphoto.com

Как выбрать лучший оттенок для празднования Нового года 2024

Выбор цвета для новогоднего празднования — это также личные предпочтения и индивидуальный стиль. Следует помнить, что Новый год — это праздник радости, и цвет может помочь вам выразить свое настроение и чувство. Поэтому выбирайте тот, который больше по душе, и празднуйте Новый год в радостной атмосфере.

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