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Ці п'ять імен носять жінки з чорним оком: вони заздрісні та підступні

22 лютого 2023 07:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Ці імена носять найзаздрісніші жінки — хто у списку
Іноді ім'я наділяє нас не тільки позитивними рисами характеру, а й негативними
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Більшість людей вірять, що ім'я може накладатися "печаткою" на долю людини, впливати на її вчинки та характер. Кожне ім'я має як позитивні риси, так і негативні. 

Вивчаючи походження, значення та енергетику імен, експерти склали рейтинг тих, які найчастіше наділяють свою володарку такою якістю як заздрість, розповідає Ukr.Media. 

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Не здатні витримати чужий успіх: Рената, Аврора, Лоліта, Ольга та Валерія.

Валерія

З латинської ім'я Валерія означає "міцна" або "сильна". Найімовірніше мова йде не про фізичне здоров'я, а стійкість духу та вміння працювати на результат. 

Та попри це власниці цього імені мають схильність заздрити чужим досягненням, успіхам на роботі та в особистому житті. Річ у тім, що найприскіпливіше Лера приглядається до тих речей, які в неї самої не вдаються, і якщо вона бачить, що в когось справи йдуть краще, не може з собою нічого вдіяти — заздрість просто роз’їдає її зсередини.

Валерії постійно "сканують" людей навколо і порівнюють їхнє життя зі своїм. Висновок у них майже завжди один і той самий: комусь просто пощастило більше!

Аврора

В античній міфології Аврора — богиня ранкової зорі, світанку. Саме таке значення ім'я має в перекладі з латинської. 

Проте його власниця має дуже запальний характер. Аврора сповнена енергетикою вогню і сонця, що допомагає їй бути твердою у власних переконаннях, впертою і справедливою.

Саме через останню рису характеру їй так складно ігнорувати внутрішній розпач та чорну заздрість, коли вона стикається з безчестям та несправедливістю.

Які імена носять найзаздрісніші жінки — Аврора

Ольга

Ім'я Ольга походить від давньоскандинавського імені Helga, утвореного від helgi — "присвячений", "священний", "святий". 

Вони часто домагаються успіху у тих сферах, де їм доводиться передавати свої знання і когось вчити. Втім, саме робота з людьми мимоволі зіштовхує Ольгу з усвідомленням того, що у когось життя може бути кращим, доходи більшими, відпочинок крутішим, а чоловік — більш ласкавим і люблячим.

Володарок імені злитися та заздрити змушує нерівність та вселенська несправедливість. Вони часто мучаються питаннями, чому вона менше за інших заслуговує на всі прояви щастя та чому більшим щастить більше. 

Які імена носять найзаздрісніші жінки — Ольга

Лоліта

З латинської мови Лоліта перекладається як "польова, бур'яниста трава". А у перекладі з іспанської це ім’я означає "сумна", "скорботна". 

Лоліта —  чуттєва натура, жіночна і вразлива, але, крім того, дуже хитра та амбітна. Дівчата з таким іменем часто намагаються реалізувати себе у творчій сфері, через що їм постійно доводиться порівнювати себе з іншими людьми.

З одного боку, це допомагає їм ставати кращими, з іншого — так Лоліти набувають зайвої озлобленості щодо потенційних конкурентів. Заздрість часто їх переслідує, але зробити з цим вони нічого не можуть.

Які імена носять найзаздрісніші жінки — Лоліта

Рената

У перекладі з латинської ім’я Рената означає "відроджена", "народжена заново". На арабській мові ім’я звучить як "приємна мелодія". З татарського ім’я перекладається як "оновлена".

Від цього жіночого імені так і віє романтичністю та м'якістю, але це хибне враження. Ім'я наділяє своїх власниць досить складним характером. Не рідко Ренат важко зрозуміти. В думках у Ренати часто снують темні підступи суперникам, помста кривдникам і заздрість до всіх навколо.  

Якщо ви маєте знайомих із таким іменем, то прекрасно знаєте, що помилок вони не пробачають, як і ваших перемог. Дівчата, яких так назвали, регулярно пробують загрібати жар чужими руками та дуже зляться, коли це не вдається.

Нагадаємо, ми писали, хто і коли святкує іменини в лютому та як можна назвати дитину, яка народилася в останній місяць зими. 

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