Ці імена носять найзаздрісніші жінки — хто у списку

Іноді ім'я наділяє нас не тільки позитивними рисами характеру, а й негативними

Більшість людей вірять, що ім'я може накладатися "печаткою" на долю людини, впливати на її вчинки та характер. Кожне ім'я має як позитивні риси, так і негативні.

Вивчаючи походження, значення та енергетику імен, експерти склали рейтинг тих, які найчастіше наділяють свою володарку такою якістю як заздрість, розповідає Ukr.Media.

Не здатні витримати чужий успіх: Рената, Аврора, Лоліта, Ольга та Валерія.

Валерія

З латинської ім'я Валерія означає "міцна" або "сильна". Найімовірніше мова йде не про фізичне здоров'я, а стійкість духу та вміння працювати на результат.

Та попри це власниці цього імені мають схильність заздрити чужим досягненням, успіхам на роботі та в особистому житті. Річ у тім, що найприскіпливіше Лера приглядається до тих речей, які в неї самої не вдаються, і якщо вона бачить, що в когось справи йдуть краще, не може з собою нічого вдіяти — заздрість просто роз’їдає її зсередини.

Валерії постійно "сканують" людей навколо і порівнюють їхнє життя зі своїм. Висновок у них майже завжди один і той самий: комусь просто пощастило більше!

Аврора

В античній міфології Аврора — богиня ранкової зорі, світанку. Саме таке значення ім'я має в перекладі з латинської.

Проте його власниця має дуже запальний характер. Аврора сповнена енергетикою вогню і сонця, що допомагає їй бути твердою у власних переконаннях, впертою і справедливою.

Саме через останню рису характеру їй так складно ігнорувати внутрішній розпач та чорну заздрість, коли вона стикається з безчестям та несправедливістю.

Ольга

Ім'я Ольга походить від давньоскандинавського імені Helga, утвореного від helgi — "присвячений", "священний", "святий".

Вони часто домагаються успіху у тих сферах, де їм доводиться передавати свої знання і когось вчити. Втім, саме робота з людьми мимоволі зіштовхує Ольгу з усвідомленням того, що у когось життя може бути кращим, доходи більшими, відпочинок крутішим, а чоловік — більш ласкавим і люблячим.

Володарок імені злитися та заздрити змушує нерівність та вселенська несправедливість. Вони часто мучаються питаннями, чому вона менше за інших заслуговує на всі прояви щастя та чому більшим щастить більше.

Лоліта

З латинської мови Лоліта перекладається як "польова, бур'яниста трава". А у перекладі з іспанської це ім’я означає "сумна", "скорботна".

Лоліта — чуттєва натура, жіночна і вразлива, але, крім того, дуже хитра та амбітна. Дівчата з таким іменем часто намагаються реалізувати себе у творчій сфері, через що їм постійно доводиться порівнювати себе з іншими людьми.

З одного боку, це допомагає їм ставати кращими, з іншого — так Лоліти набувають зайвої озлобленості щодо потенційних конкурентів. Заздрість часто їх переслідує, але зробити з цим вони нічого не можуть.

Рената

У перекладі з латинської ім’я Рената означає "відроджена", "народжена заново". На арабській мові ім’я звучить як "приємна мелодія". З татарського ім’я перекладається як "оновлена".

Від цього жіночого імені так і віє романтичністю та м'якістю, але це хибне враження. Ім'я наділяє своїх власниць досить складним характером. Не рідко Ренат важко зрозуміти. В думках у Ренати часто снують темні підступи суперникам, помста кривдникам і заздрість до всіх навколо.

Якщо ви маєте знайомих із таким іменем, то прекрасно знаєте, що помилок вони не пробачають, як і ваших перемог. Дівчата, яких так назвали, регулярно пробують загрібати жар чужими руками та дуже зляться, коли це не вдається.

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